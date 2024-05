O coração saltou na Vila Camélia, restaurante e alojamento no Porto

A família Lestuzzi mudou-se para o Porto, onde fez nascer a Vila Camélia, misto de restaurante e alojamento. Da cozinha encarrega-se Enrico, com uma estrela Michelin no currículo, dos seus tempos de chef em Estrasburgo.

Enrico Lestuzzi, chef francês com raízes em Itália e uma estrela Michelin no currículo, escolheu Portugal para abrir o seu restaurante de sonho, onde cozinha ao sabor das estações, com luz natural e vista para um jardim florido. Fica na Rua de António Cândido, no Porto, e facilmente se confundiria com uma casa, não fosse ter os menus e outras indicações à entrada. O projeto, de gestão familiar, funciona como restaurante e alojamento, e responde pelo nome Vila Camélia – é-se recebido por essas flores ao cruzar o portão. Enrico recorda a primeira vez que pôs os olhos naquele edifício de localização pouco óbvia para tal negócio: “Vi a camélia, a sala, o pequeno salão, o jardim… O coração saltou. Saí, com a minha esposa, e disse: é esta casa que quero”.

Foi do norte de Portugal que partiram os pais de Manuela Lestuzzi quando se mudaram para França, onde ela nasceu (tal como Enrico, filho de italianos). Há poucos anos, a então proprietária de uma loja fez o caminho inverso, muito por vontade do marido, seduzido pela “identidade forte” do Porto, pelo clima e pela proximidade ao mar. Os descendentes, Hugo e Enzo, concluíram os estudos já na cidade e quiseram trabalhar na Vila Camélia, conta ela, que é responsável pela sala, enquanto Enrico trata da cozinha e os filhos acompanham um e outro, à vez, para ficarem conhecedores de tudo. Os mais novos selecionam os vinhos – franceses e portugueses -, e contactam diretamente com alguns produtores.





“O que queremos fazer, nesta casa, é um atendimento muito personalizado”, frisa Manuela, que nos guia desde o pátio, animado por camélias cor-de-rosa. Subimos uns degraus, abre-se a porta e eis a sala principal do restaurante. Parece que entramos numa casa, só que distribuídas por aquele espaço luminoso estão mesas e cadeiras, existe um balcão e, nas paredes, pinturas de Hazul, criador associado à arte urbana, que ali usou cores mais quentes e formas mais arredondadas.

As refeições também podem ser servidas numa segunda sala, ideal para almoços de trabalho ou eventos privados; e no jardim das traseiras, ao jantar, quando as condições meteorológicas permitem. Esse espaço ao ar livre deverá acolher também, uma vez por mês, até setembro, um brunch que inclui bebidas e preparações diversas, doces e salgadas.

O restaurante foi inaugurado em outubro passado; a vertente de alojamento surgiu antes. Há quatro suítes, todas diferentes, com nomes ligados a um imaginário romântico: Paixão, Amor, Amantes e Namorados. Para onde quer que se olhe, é clara a atenção ao pormenor – das andorinhas de Luísa Peixoto, na receção, aos defumadores artesanais em forma de romã, passando pelas jarras com tulipas sobre as mesas. E a casa é charmosa por si só: tem claraboia, vitrais, azulejos e outros elementos originais que foram preservados durante as obras levadas a cabo pela família, empenhada em “guardar a alma” do lugar.





Naquele restaurante francês com um toque mediterrânico, por norma, escolhe-se entre dois menus: o Vila Camélia, que é servido ao almoço e engloba entrada, prato principal e sobremesa, por 17,5 euros, sem bebidas (muda todas as semanas, sendo publicado nas redes sociais); e o Descoberta, disponível ao almoço e ao jantar, com cinco momentos (mise en bouche, primeiro prato, prato principal, sobremesa e mignardise), a troco de 38 euros, sem bebidas. Por encomenda, disponibiliza ainda um menu de degustação, com sete momentos, que custa 85 euros, sem bebidas.

Os pratos vão variando, as matérias-primas idem. Aquando da nossa visita, o menu Vila Camélia incluía sugestões como filete de bacalhau fresco com puré de batata e molho de cogumelos; ou mousse de chocolates preto e branco. E o menu Descoberta apresentava alho francês vinagrete, uma receita tradicional de bistrô francês personalizada, terrine de citrinos e sorvete de marmelo – com Manuela a ressalvar que não é tempo de marmelos, mas o marido faz conservas. Enrico usa produtos da época e, preferencialmente, da região. Abastece-se com pequenos produtores e trabalha muito os legumes, ao ponto de clientes pouco dados a verduras terem deixado de as pôr de lado.

Uma estrela que não pesa

Na cozinha do Vila Camélia, com luz natural e a dois passos do jardim, Enrico Lestuzzi trabalha tranquilamente, na companhia de um dos filhos. Ele, que foi chef num restaurante com uma estrela Michelin, durante 11 anos, em Estrasburgo, França (onde era apelidado de Éric), sonhava ter o seu próprio espaço. Ora, aqui está. E a estrela conquistada no já desaparecido Chez Julien, pesa? Garante que não, que a sua maneira de trabalhar continua a ser a mesma, bem como a atenção à qualidade do produto, “fresco, de época, com muito gosto”. “A diferença é que lá tinha uma equipa maior”, prossegue. “Aqui, é para descansar, partilhar, descobrir.” Por alguma razão chamou ao menu surpresa, de cinco momentos, Descoberta.

Vila Camélia – Restaurante & Suítes

Rua de António Cândido, 79, Porto

Tel.: 225 500 818

Das 12h às 14h e das 19h30 às 21h30, de terça a sexta; das 19h30 às 21h30 ao sábado

Preços: menus desde 17,50 euros/pessoa (sem bebidas); brunch, 38 euros/pessoa (com bebidas); suítes desde 75 euros (oferta de pequeno-almoço em reservas diretas)