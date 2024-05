Até domingo, há Festival da Vitela de Lafões em Vouzela

Durante três dias, além da degustação da tradicional vitela assada, há sessões de showcooking, videomapping, animação de rua e outras atividades.

À semelhança do que já vem sendo hábito por esta altura do ano, a Alameda D. Duarte de Almeida volta a receber o Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais. Organizado pelo Município de Vouzela, a iniciativa arrancou esta sexta-feira ao final, da tarde, e prolonga-se até domingo, dia 26.

Além da zona de restauração, onde se poderá provar a vitela assada à moda de Lafões, um dos pratos mais tradicionais da zona, o evento terá ainda sessões de showcooking com a presença do chef Miguel Gameiro; um concerto de Miguel Azevedo; um espetáculo de videomapping sobre o mundo rural, em parceria com a associação Binaural Nodar; animação de rua; ou a exposição e venda de produtos agrícolas. Este ano, uma das novidades é o “Passeio ao mundo rural”, que dá a conhecer uma exploração pecuária onde se produz a Vitela de Lafões, a protagonista deste festival.

No site da autarquia, onde se pode consultar a programação detalhada do Festival Gastronómico da Vitela de Lafões, explica-se que a iniciativa pretende promover a mesma “enquanto produto único, diferenciador e de elevada qualidade, bem como incentivar a produção pecuária e a confeção da Vitela de Lafões nos restaurantes da região”.