Festa do Bacalhau arranca esta semana no Seixal

De 23 de maio a 2 de junho, a iniciativa Bacalhau com Todos - Festa Gastronómica do Bacalhau prova-se à mesa de 15 restaurantes no Seixal, mostrando a versatilidade do seu protagonista.

A partir desta semana, e durante 11 dias, a versatilidade do “fiel amigo” vai ser colocada em prova e servida à mesa em pratos mais clássicos ou em confeções menos convencionais. É esta a premissa da iniciativa Bacalhau com Todos – Festa Gastronómica do Bacalhau, que acontece no Seixal entre 23 de maio e 2 de junho. Ao todo, serão 15 os restaurantes, tabernas e bares do concelho que participam neste festival, que será apresentado ao público já esta quarta-feira, pelas 18h30, no restaurante Lisboa à Vista, na Baía do Seixal.

Além dos almoços e jantares em que o bacalhau será o protagonista à mesa, nos espaços aderentes, a programação contará ainda com jantares temáticos pelas mãos de dois chefs referenciados no Guia Michelin – as datas ainda estão por anunciar – sessões de showcooking na Prainha do Seixal e no Mercado do Seixal, cocktails e finger food alusiva ao bacalhau e ainda harmonização de vinhos e bacalhau.

“Com a realização deste evento, queremos que, ao caminhar pelas ruas do Seixal, se possa sentir o aroma apetitoso do bacalhau, recordando uma época em que esta indústria tinha uma influência social de relevo neste concelho, inclusive com a existência da seca do bacalhau, outrora instalada sobretudo na Ponta dos Corvos, onde se destacava a fábrica da seca de bacalhau da Companhia Atlântica de Pesca”, explica Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal. O autarca acrescenta: “Pretendemos também que o importante legado histórico e gastronómico das campanhas do bacalhau seja recordado pelas melhores razões, homenageando a resiliência de quem participou nesta história e a arte gastronómica que daí resultou. Desta forma, conseguimos reforçar a identidade gastronómica local e potenciar as vantagens da criação uma forte rede de parcerias institucionais”.

Saiba mais sobre a Festa Gastronómica do Bacalhau aqui.