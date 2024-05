Sult viaja do Rio de Janeiro para Cascais, com cozinha italiana contemporânea

Com o conceito validado no Rio de Janeiro, o chef Nelson Soares levou para a baía de Cascais o Sult - “fome” em dinamarquês -, propondo uma abordagem contemporânea à cozinha italiana.

Nelson Soares, de 52 anos, assume-se um autodidata quando lhe perguntamos como começou o seu percurso na cozinha. Apesar de se ter formado em administração, dedicou-se durante 25 anos à criação de borregos, cujo sangue vendia a empresas de biotecnologia. Os animais que sobravam acabavam na panela. Apaixonado por gastronomia e vinhos, foi privando com chefs brasileiros, franceses e italianos, no Rio de Janeiro, até chegar ao circuito dos grandes eventos de culinária e dos jantares privados com harmonizações vínicas, que lhe deram muita tarimba.

Pouco depois, foi desafiado a formar sociedade num novo restaurante – o Sult Botafogo, no Rio -, mas a saída precoce do chef durante a pandemia catapultou-o para a liderança. Após quatro anos e meio, a marca atravessou o Atlântico e aportou em Cascais com um projeto e design de Sidney Quintela – 48 lugares no interior com mesas de toalha branca e aspeto mais clássico, e 25 na esplanada aquecida. Ao fundo da sala está uma mesa triangular, para grupos, e onde a brigada do chef finaliza os pratos, num conceito inspirado no italiano Mangia, em Copenhaga.

O minimalismo nórdico reflete-se também no nome (sult significa “fome” em dinamarquês) e na composição dos pratos, com até cinco ingredientes-base. As massas são feitas na casa e todo o peixe, marisco e produtos frescos provém de fornecedores locais. Esta abordagem elegante e depurada à cozinha italiana propõe, como entradas, um couvert de grissinis de polvilho com queijo, pão, azeite e manteiga; arancini de alheira com queijo de Azeitão; cogumelos grelhados com fonduta de pecorino romano; e lulinhas salteadas à gremolata (base do churrasco italiano).

Nos principais, o chef destaca o spaghetti com lingueirão do Sado e bottarga (a fazer lembrar o clássico esparguete com amêijoas); o pappardelle ao ragu de bochecha de porco preto cozida lentamente, com tomate e vinho tinto; e a lasanha Sult, com parmigiano reggiano em camadas altas, que já atrai a Cascais clientes habitués da casa carioca. As sobremesas honram bem os clássicos, como o tiramisú de pistacho. Na curadoria de vinhos, a escanção Julieta Carrizzo faz um trabalho de elogiar com cerca de 100 rótulos, com foco nos vinhos naturais e biodinâmicos.

Sult Rua das Flores, 10A (Cascais) Tel.: 910 549 593 De terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h. Encerra segunda. Web: sultcascais.pt

Preço médio: 45 euros