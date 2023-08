Vercoope: Via Latina Arinto, o símbolo da união de cooperativas

A marca Via Latina começou por apresentar apenas vinhos de lote, mas cresceu e hoje tem já diversas referências.

A versátil casta arinto é neste Via Latina trabalhada a solo. Esta marca da Vercoope, que tem um historial de três décadas, é o símbolo “desta união de cooperativas”, explica José Castro, responsável pela exportação e marketing.

A marca Via Latina foi lançada para celebrar os 25 anos da Vercoope (União de Cooperativas Vitivinícolas da Região dos Vinhos Verdes: Amarante, Braga, Guimarães, Famalicão, Felgueiras, Paredes e Vale de Cambra). Primeiro, era apenas um vinho de lote, mas foi crescendo, tendo hoje diversas referências. Cada uma das adegas que integra a união tem os seus próprios vinhos, “mas este une todas elas” , refere José Castro. As uvas de arinto “vêm principalmente da Adega de Felgueiras, algumas de Amarante e também do Vale do Ave, Guimarães”, conta, e são trabalhadas na Vercoope pela equipa de enologia liderada por João Paulo Gaspar. “O Arinto é a grande casta da região de Bucelas, mas nos Vinhos Verdes é também bastante importante”, admite. Na região, o “loureiro e o alvarinho são as castas mais conhecidas, mas não quer dizer que o arinto lhes seja inferior”. Funciona bem como monovarietal, pois “tem boa acidez e frescura, notas de frutos de pomar, como pêra e maçã, bem como de citrinos”.

A sua versatilidade permite que entre em vinhos “jovens, ligeiros e vibrantes”, mas como também confere algum corpo, funciona bem nos espumantes e integra topos de gama. LM

O PRATO

Cocktail de camarão. Na usual configuração de molho rosa, camarão de bitola curta cozido e descascado, abacate picado, alface frisada crua, cebola picadinha, servido bem frio. A elevada acidez do vinho vai cortar gorduras e integrar sabores, criando uma atmosfera refrescante. Quanto mais cremoso ficar mais eficaz será à mesa, podendo configurar um delicioso dip para explorar à mão. FM

Via Latina Arinto

Grau alcoólico: 11%

Preço: 3 euros