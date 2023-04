Sneaky Sip: o novo bar secreto do Príncipe Real tem cocktails ‘fora da caixa’

Anchovas, alho e gordura de pato são alguns dos ingredientes utilizados nos cocktails criativos do novo bar Sneaky Sip, no Príncipe Real, em Lisboa.

Do outro lado da campainha ouve-se uma pergunta pela palavra-passe. Entra-se por dentro de uma cabine de fotografias e ao fim de um lance de escadas desce-se ao Sneaky Sip, aberto pelos mesmos responsáveis do Café Klandestino, no Intendente. Para aqui, trouxeram um ambiente de “speakeasy moderno e divertido”, com uma entrada sorrateira (“sneaky”) e um interior marcado por cores e luz néon.

À frente do projeto está o bartender João Resende, com 13 anos de experiência. O menu tem nove cocktails de assinatura com ingredientes inusitados: anchovas; gordura de pato; alho; queijo; alface; kiwi e gochujang (pasta de pimenta coreano); goiaba e balsâmico; tamarindo; mostarda e jaca fruit (fruta tropical brasileira). Há ainda cocktails “highballs” (para beber lentamente) e um negroni com trufa e queijo.

O anchovas é um “twist” de um Dry Martini com dois momentos de comer e beber. Diferente é o cocktail com gordura de pato, que traz as doses já calibradas para o cliente as misturar no copo com gelo. “Também fazemos clássicos e mocktails, a pedido. Só não vendemos vinho e cerveja”, completa João. Para picar há edamame, pato confitado em bolo do caco e bun de bacalhau fumado, entre outros petiscos.