Marquês de Marialva branco: um blend equilibrado da Bairrada

Influenciada pelos ares do Atlântico, a região da Bairrada produz brancos frescos, frutados e equilibrados, como é o caso deste Marquês de Marialva.



A marca Marquês de Marialva é “a porta-estandarte da Adega de Cantanhede”, diz Maria Miguel Manão, diretora de marketing. “Aqui, só se trabalha com castas nacionais e, de preferência, com as autóctones da região”, como acontece neste blend: Bical, Maria Gomes (conhecida noutras paragens como Fernão Pires) e Arinto.

“Estas fazem um blend muito equilibrado, sem estágio em barrica, porque queremos boas frutas e muita frescura”, nota. E frescura é o que não falta, ou não fosse a região da Bairrada “abençoada pelos ventos do Atlântico”. Os rótulos Marquês de Marialva, que além dos colheita branco, rosé e tinto, tem reservas monovarietais, edições especiais, espumantes, fortificados e aguardentes, foram lançados em finais de 1980, numa altura em que os vinhos da adega começaram a ganhar projeção. Mas já antes, esta foi das primeiras adegas “a engarrafar o seu vinho, ainda em 1962”, oito anos após ter sido fundada.

“Precisávamos de uma marca forte e o Marquês de Marialva, natural de Cantanhede, é um herói da cidade”, diz. António Luís de Meneses, também terceiro Conde de Cantanhede, participou nas batalhas de Linhas de Elvas e Montes Colares e foi sobre o seu comando que Portugal se saiu vencedor, garantindo a restauração da independência, em 1640. “É por causa dele que estamos agora a falar de vinhos portugueses e não de vinhos espanhóis”, brinca. A enologia está a cargo de Osvaldo Amado. LM

O PRATO

Cataplana de marisco. A finalização do prato no famoso recipiente de forma de bivalve opera maravilhas, conseguindo apurar proteínas, legumes e temperos como num passe de mágica. É um prato de grande efeito, ao redor do qual amigos e família se sentam à mesa. Tem autoria ainda incerta, mas exprime um certo sentir lusitano. Este branco copioso e equilibrado faz-lhe muito boa justiça. FM

O VINHO

Marquês de Marialva Colheita Selecionada Branco

Grau alcoólico: 12,5%

Preço: 5 euros