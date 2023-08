Festa do Vinho Madeira está de volta com vindimas, masterclasses e concertos

A nova edição da Festa do Vinho Madeira decorre até 17 de setembro, com reforço na animação e na ligação do vinho à gastronomia. Mais de 30 concertos, atuações de folclore, jantares de harmonização, masterclasses e a presença de produtores vínicos fazem parte da programação.

O Governo da Madeira vai investir 152 mil euros na Festa do Vinho 2023, que decorre de 27 agosto a 17 setembro e contribui para uma ocupação hoteleira na ordem dos 90%, foi anunciado. “A novidade desta edição é o reforço na animação e a aposta na ligação do Vinho Madeira à gastronomia”, afirmou o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na conferência de imprensa para apresentação deste programa, no Funchal. O governante mencionou que, em termos de ocupação hoteleira, está perspetivado um aumento de três pontos percentuais em comparação com o período da edição de 2022, quando o valor se situou nos 87%.

Na vertente de animação, o programa inclui 34 concertos, dos quais 18 têm como palco o pátio da Madeira Wine, e quatro eventos denominados “Da vinha ao lagar”, em diferentes concelhos (Calheta, Santana, Porto Moniz e Câmara de Lobos). “Apesar de a Festa do Vinho ser no Funchal, ele é produzido em vários concelhos e a celebração deve levar a esta descentralização”, sublinhou Eduardo Jesus.

Também vão acontecer 12 atuações no âmbito da Semana Europeia do Folclore, “uma iniciativa integrada nesta festa, que tem ligação à cultura e expressão histórica”. Decorre de 27 a 31 de agosto, contando com a participação de 10 grupos – quatro estrangeiros (Lituânia, Roménia, Espanha e República Checa), dois do continente português (Porto e Viana do Castelo) e quatro madeirenses. Esta semana de folclore envolve cerca de 400 pessoas, apontou o governante, acrescentando que em todo o cartaz da Festa do Vinho Madeira vão participar 1.400 elementos.

No espaço afeto ao programa na Praça do Povo, na marginal da cidade, será montado um espaço de restauração e lazer, com programação própria, que conta com a presença de 11 produtores de vinho da região, havendo uma aposta em entretenimento e atuações musicais.

O programa inclui ainda uma experiência pedagógica denominada “À descoberta da vinha e do vinho”, conversas com 11 produtores, jantares de harmonização, ‘masterclasses’ e um festival de cocktails. “A preocupação é o Vinho Madeira ser apresentado de várias formas, mostrando a sua versatilidade e utilização também na gastronomia”, realçou o secretário regional.

Um dos momentos mais marcantes do programa é a Festa das Vindimas, em 9 de setembro, no Estreito de Câmara de Lobos, onde residentes e visitantes podem interagir participando na apanha das uvas e conhecer toda a vivência relacionada com esta atividade. É ainda possível assistir a um cortejo etnográfico.

