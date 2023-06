No portuense Endovélico há workshop e degustação de sidras, com música ao vivo

Dias 30 de junho e 1 de julho, sexta e sábado, a sidraria Celta Endovélico organiza o MidSummer Cider Fest.



É com Marcos Ferdinand, diretor do SISGA e produtor de sidra das Astúrias, que arranca na sexta-feira, às 18h30, a festa dedicada a esta bebida ancestral. O especialista fará uma masterclass sobre como escanciar sidra asturiana, arte que requer muita precisão e prática.

No dia seguinte, sábado, também a partir das 18h30, decorrerá a masterclass Saber Provar Sidra, onde se falará das características dos diferentes tipos de sidra, de como saber reconhecer defeitos e das possibilidades de harmonização da bebida com comida.

Depois, às 20h30, faz-se a apresentação de uma nova sidra portuguesa, a Apple & Grape, com a presença dos seus criadores. Esta vai ser harmonizada com as novas tapas do restaurante. Há ainda música ao vivo com os Díada, dupla que se dedica à música tradicional irlandesa. As atividades decorrem no Avalon Cider, o jardim da sidraria.

As masterclasses custam 10 euros e requerem inscrição através do email [email protected]

MidSummer Cider Fest

30 de junho e 1 de julho, a partir das 18h30

Masterclass “Escanciar sidra asturiana”: 10 euros

Masterclass “Saber Provar Sidra”: 10 euros