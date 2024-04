Wilson Baixa: uma casa no Porto para saborear excessos

Fechou no ano passado na zona das “galerias” da noite portuense para voltar a abrir, recentemente, na Trindade. O Wilson Baixa mantém o que sempre o caracterizou: decoração vintage, petiscos e pratos gulosos.

Wilson Baixa, o “irmão rebelde” do Negra Café, ambos projetos de Bianca Martins e José Wilson, reabriu portas num novo espaço. “Já tinha este espaço antes da Covid, desde 2019”, conta Bianca. Não sabia bem o que fazer com ele quando aconteceu o encerramento da outra casa na Rua de Cândido dos Reis, fechada devido às cheias do inverno de 2023.

Agora, é no Largo Tito Fontes que se pode saborear a comida vistosa e cheia de sabor, pensada para todas as horas do dia, num ambiente vintage já característico dos outros espaços da marca. “Dentro do conceito do grupo, o Negra Café é o direitinho, o bem comportado, e este é o rebelde. Já entra na comida pecaminosa, nos hambúrgueres, nas panquecas exageradas, nos milkshakes, nachos, cocktails…” explica Bianca sobre o espaço aberto desde dezembro passado, que faz assim companhia ao Wilson Café Matosinhos.

Quem já foi a algum dos outros locais não se surpreenderá com a parafernália de objetos que remetem para o passado, e muito dele para o continente americano, de norte a sul. “É muito Wilson, ele é que decora tudo.” Colecionador de objetos antigos, como rádios ou televisores, além de quadros, cartazes de filmes e imagens de músicos, é a sua própria identidade que gosta de trazer para os espaços. E mostra com gosto esses objetos, sejam cadeiras de um antigo avião da TAP, seja os rádios, “tudo a funcionar”, esclarece José Wilson.





Neste conforto feito de excessos, a comida é aqui também um excesso. Na secção pequeno-almoço, destacam-se pratos já montados, como o “Wilson super breakfast”, com panquecas, torrada, frutas, iogurte e granola, mel, compota, queijo, fiambre e abacate; ou o “English breakfast”, com bacon, salsicha, cogumelos, tomate, ovos estrelados, feijão e torrada.

Para petiscar durante o dia, almoçar ou jantar (a cozinha encerra às 22 horas) há pregos, ovos rotos, exuberantes nachos mexicanos e uma francesinha a que chamam “Parece uma francesinha”, pois tendo o bife, o queijo e o molho tradicional, não tem a linguiça nem a salsinha fresca, sendo estas substituídas por bacon. Há também vários pregos e hambúrgueres, bem como massas.

A carta de cocktails é feita de duas dezenas de clássicos, como mimosa, expresso Martini, mojito, caipirinha, Moscow mule, negrori ou piña colada, que ligam bem com a esplanada verde no fundo do espaço, que com certeza será muito requisitada nesta época de calor. Salsa cubana, R&B, ou deep house é a banda sonora que acompanha a experiência.

Wilson Baixa. Largo Tito Fontes, 129, Porto. Tel.: 223 213 540. Web: instagram.com/-wilson.cafe/. Das 10h às 24h, de terça a domingo. Preços: petiscos desde 5 euros; pratos desde 9,50 euros