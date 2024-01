Voar de girocóptero: a sul, entre salinas, ria e areais

A partir da praia Verde, Pedro Cotovio mostra a beleza natural e eclética do sotavento algarvio com os voos de girocóptero. É assim desde 2019, quando o piloto criou a Sky Xpedition.

Já lá vão cinco anos desde que Pedro Cotovio revelou a Sky Xpedition, que opera voos em girocóptero a partir da ecopista da praia Verde, concelho de Castro Marim, mas ainda hoje se surpreende com a atividade que descortina a beleza natural do sotavento algarvio. “Isto é o meu sol, a minha energia revigorante. Cada voo é diferente, porque cada pessoa tem a sua história de vida. O facto de só voar com uma pessoa na aeronave permite que a conversa flua. Às vezes, temos verdadeiras sessões de psicologia”, diz o piloto.

Ao longo de todo o ano, há voos de várias durações (de 15 a 60 minutos, com preços dos 99 euros/pax até aos 360 euros/pax, respetivamente) e com cenários diversos, sempre para um viajante só (inclusive pessoas em cadeiras de rodas). As salinas e a reserva sapal de Castro Marim, o centro pombalino de Vila Real de Santo António, a Ria Formosa, o Guadiana, os areais locais, o Forte de Cacela Velha, as aldeias piscatórias de Santa Luzia e Fuseta e o casario da vizinha espanhola Ayamonte são algumas das paisagens ao longo dos voos. Sempre a bordo deste autogiro, que funciona através de asa rotativa, cujo rotor opera independente do motor, o que a torna “numa das aeronaves mais seguras, senão a mais segura”.

Como companheiros de viagem, já teve pessoas dos sete aos 94 anos. Nas alturas, voa-se por norma entre os 150 e 300 metros de altura e a velocidade pode chegar aos 200km/h, mas Pedro costuma andar entre os 100 e os 120km/h, “para se ir aproveitando a paisagem”.

Em breve haverá novidades: a partir da primavera, a Sky Xpedition começa a voar noutro território nacional “paradisíaco” que será, entretanto, revelado. Até lá, para passear nas alturas pelo sotavento algarvio basta reservar pelo site ou telefone.

