Vem aí uma caminhada à luz da lua cheia, em Sintra

A empresa Lynx Travel organiza, dia 29 de julho, uma caminhada pela Serra de Sintra à luz da lua cheia. O final do mês e o início de agosto são a altura em que a lua se encontra mais próxima da Terra, um fenómeno chamado perigeu.



Com ponto de encontro no Convento dos Capuchos, em plena Serra de Sintra, esta caminhada da Lynx Travel propõe-se relatar os “mistérios, lendas e histórias da Serra de Sintra” à luz da lua cheia. “Durante aproximadamente cinco quilómetros iremos percorrer trilhos que nos irão levar a um monumento megalítico situado a quase 500 metros de altitude, sendo por isso um dos pontos mais altos da Serra de Sintra”, começa por revelar o descritivo do passeio, disponível no website.

“Depois vamos penetrar em total silêncio no Bosque dos Druidas, local mágico e secreto, onde será realizada uma celebração em honra da Deusa Celta, adoradora da Lua Cheia (neste local secreto iremos revelar a Lenda de Sintra). Nesse ritual de conexão com os elementos sagrados celtas vai ser possível, ainda, provar uma poção mágica, uma bebida afrodisíca celta. Depois deste ritual voltaremos ao ponto de partida, junto ao Convento dos Capuchos”, sintetiza a Lynx Travel.

O percurso tem hora marcada para as 20h30 e início da caminhada previsto para as 21h, tendo uma distância de cerca de cinco quilómetros durante três horas e meia. O nível de dificuldade é fácil/médio, segundo a empresa. As inscrições são limitadas e cada participação custa 10 euros/pessoa. As reservas/inscrições podem ser feitas até ao dia 29 de julho. O valor inclui seguro de acidentes pessoais, guias, acompanhamento com animação e a degustação de uma bebida no final.