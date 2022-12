Vem aí o Festival de Bacalhau de Corroios, com várias receitas à prova

É já esta quarta-feira, dia 7, que estreia o Festival de Bacalhau, no Pavilhão Multiusos da Quinta de Marialva, no município do Seixal. O peixe, tão tipicamente presente nas mesas portuguesas, vai ser servido em pratos todos os gostos, até 11 de dezembro.

Da mesa desta primeira edição do Festival de Bacalhau de Corroios (Seixal) fazem parte receitas como os bolinhos de bacalhau e a punheta de bacalhau, como entradas e, entre as opções à escolha para o prato principal, bacalhau com natas, bacalhau à moda de Braga, bacalhau com broa e bacalhau à Quinta de Marialva.

A organização aproveitou também a iniciativa para ter um espaço dedicado a cabazes de Natal com produtos 100% portugueses. Isto é, os visitantes vão poder personalizar o seu próprio cabaz, comprando apenas os bens que quiserem, a preços de fábrica, de modo a evitar o desperdício. Para colocar no cesto de natal haverá vinhos, espumantes, chocolates, bolo rei e compotas, além do bacalhau.

O festival realiza-se de 7 a 11 de dezembro, abrindo portas todos os dias das 12 às 15 horas e das 19 às 22 horas. A entrada é livre e os preços das refeições não ultrapassam os 12 euros. Leia aqui a sugestão de roteiro da Evasões no município do Seixal.