Vêm aí duas feiras para provar e comprar Queijo Serra da Estrela

A Festa do Queijo Serra da Estrela acontece em Oliveira do Hospital a 23 e 24 de março. Uns dias depois, começa o Mercado Queijo Serra da Estrela em Gouveia.

Festa do Queijo Serra da Estrela, Oliveira do Hospital

Em 23 e 24 de março, a Festa do Queijo Serra da Estrela regressa com nova edição ao centro desta cidade, com cerca de 250 expositores. O recinto no Largo Ribeiro do Amaral e na Avenida Carlos Campos conta com os habituais produtores de Queijo Serra da Estrela, mas terá este ano uma aposta na internacionalização, com a presença de dois queijos espanhóis, um de León e outro do País Basco, além de um queijo do centro leste da Holanda.

“O produto rei naturalmente vai ser o queijo Serra da Estrela, com cinco queijarias com denominação de origem protegida [DOP]. Mas teremos também os vinhos do Dão, fumeiro e enchidos, panificação tradicional, doçaria, licores, ou seja, todos os produtos locais de qualidade”, explicou José Francisco Rolo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Ao longo dos dois dias, estima que passem pelo certame mais de 50 mil visitantes. Na tarde do primeiro dia do evento, irá decorrer também o 32.º capítulo da Confraria do Queijo Serra da Estrela, que tem prevista a participação de mais de 40 confrarias de todo o país e estrangeiro. Saiba mais sobre a feira aqui.

Mercado do Queijo Serra da Estrela, Gouveia

A Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, promove o Mercado do Queijo Serra da Estrela nos dias 29 e 30 de março, certame que pretende reunir a fileira produtiva daquele produto endógeno. Numa nota enviada à Lusa, a autarquia destaca que se trata de um certame “de valorização, promoção e comercialização do Queijo Serra da Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida), “uma das maravilhas da gastronomia portuguesa”, e de outros produtos endógenos da Serra da Estrela. A iniciativa decorre no Mercado Municipal daquela cidade.

Durante dois dias, estarão reunidos “pastores, produtores e queijarias de Queijo Serra da Estrela num certame onde não faltará gastronomia, muito sabor e animação”. O objetivo é “valorizar e reunir toda a fileira produtiva deste produto endógeno, de relevância primordial para o concelho de Gouveia”, salienta a Câmara de Gouveia. O Mercado terá espaços de degustação e comercialização do queijo, aberto à participação de todos os produtores de Queijo Serra da Estrela e de outros produtos endógenos. Saiba mais sobre o regresso deste mercado em Gouveia neste link.