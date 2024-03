Vai nascer um centro de ciclismo de natureza em Góis

O município de Góis, no interior do distrito de Coimbra, prevê inaugurar no início de junho, na Quinta do Baião, junto ao rio Ceira, um centro de ‘cycling’ destinado aos amantes do ciclismo de natureza.

“Sentíamos que muitas pessoas que vinham passar férias a Góis gostam de trazer a sua bicicleta e passear pela região e que podíamos potenciar a oferta turística e dinamizar mais alguma atividade no nosso território com este equipamento”, disse à Lusa o vice-presidente da Câmara.

Segundo Nuno Bandeira, o concelho de Góis “é muito procurado para tudo o que seja desporto ao ar livre e de natureza”. “Estamos a potenciar a oferta, já que temos muitos percursos pedestres e atividades no rio Ceira, com mais uma oferta para tentar abranger o máximo de público possível”, sublinhou.

A infraestrutura, consignada por mais de 79 mil euros, financiada pelo Turismo de Portugal, vai dispor de uma estação de bicicletas para pequenas manutenções, balneários e parque de estacionamento.

O Centro de Cycling vai situar-se nas proximidades da sede do Motoclube de Góis, que anualmente organiza a segunda maior concentração motard de Portugal, sendo o início e fim de uma rede de 207 quilómetros de percursos circulares. Os trabalhos já se iniciaram e têm uma previsão de 60 dias, pelo que no início de junho o município de Góis prevê que o novo equipamento esteja a funcionar.