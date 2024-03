Uma escapadinha, um brunch ou uma caça ao ovo: 12 programas para o fim de semana da Páscoa

Conheça uma dúzia de propostas de norte a sul do país, para celebrar a quadra pascal.

Escapadinha no Douro, com almoço tradicional

De 29 a 31 de março, o pacote de Páscoa do The Vintage House, no Pinhão, arranca com um cocktail de boas-vindas no Library Bar. No restaurante Rabelo, o menu de Páscoa tem os sabores tradicionais como protagonistas, em especial o folar, a pá de cabrito, o bacalhau com broa e o pão de ló húmido com creme de queijo da Serra. A ementa está disponível durante todo o fim de semana, tanto ao almoço, entre as 12h30 e as 15h, como ao jantar, entre as 19h30 e as 21h30, tendo o valor de 68 euros por pessoa, com seleção de vinhos incluída. As crianças até aos 3 anos não pagam, e dos 4 aos 11 anos usufruem de uma redução de 50% no valor do menu. As reservas são feitas através do contacto 254 730 230 ou do e-mail [email protected].

Arroz de cabrito no forno, com vista para o rio

No Tenro by Digby, restaurante do Torel Avantgarde, no Porto, o almoço pascal é acompanhado por uma das melhores vistas sobre o rio Douro. O menu, preparado pelo chef João Figueirinhas, tem como estrela o arroz de cabrito no forno, mas também abre espaço a outras propostas, como o mini folar de rabo de boi e bacon, o raviolo de cacalhau e espinafres, ou ainda o pão de ló de Ovar, que será servido com gelado de queijo da Serra. A refeição tem o custo de 110 euros por pessoa, e inclui harmonização vínica, água e cafés. As reservas devem ser feitas através do email [email protected] ou do telefone 222 449 615.

Páscoa vínica, no The Yeatman, em Gaia

Sabores tradicionais e propostas mais arrojadas convivem no menu de almoço de Páscoa do The Yeatman, criado pelo chef Ricardo Costa. Sendo um hotel vínico, não se descuram os vinhos a harmonizar com o que vai no prato, cuja seleção fica a cargo de Elisabete Fernandes, Diretora de Vinhos do Hotel. O valor do almoço é de 130 euros por pessoa, com bebidas incluídas, e a reserva deve ser realizada através do site de eventos do hotel. As crianças até aos 3 anos são convidadas do hotel e dos 4 aos 11 anos têm uma redução de 50% no valor do menu. A pensar nos que pretendem aproveitar o fim de semana prolongado, o The Yeatman preparou ainda o Discover Porto Experience – um programa de três noites, onde convida a descobrir as caves de vinho do Porto Taylor’s, com prova incluída, e a desfrutar de um almoço no restaurante The Orangerie e um jantar no Mira Mira. O programa de alojamento está disponível a partir de 446 euros por noite.

O cabrito, o bacalhau e o pão de ló, em almoço buffet

No domingo de Páscoa, o almoço do Renaissance Porto Lapa é servido no restaurante do hotel em formato buffet, com um menu assinado pelo chef Duarte Batista, de onde se destaca o tradicional cabrito assado, o bacalhau à lagareiro, e a massa fregola com molho de cogumelos e ovo como opção vegetariana. Também haverá sugestões para os mais pequenos, e para sobremesa não vai faltar o pão de ló, além do arroz-doce com frutos secos e licor Beirão, o bolo ninho de Páscoa e os ovos recheados com chocolate. O almoço de Páscoa tem o preço de 55 euros por pessoa (com água, soft drinks, uma seleção de vinhos e café incluídos), sendo que as crianças até aos 4 anos podem usufruir da experiência de forma gratuita e as crianças dos 5 aos 12 anos têm um desconto de 50%. As reservas fazem-se através do e-mail [email protected] ou do contacto telefónico 229 769 810.

Aprender a fazer Folar de Valpaços, no Olive Nature Hotel & SPA

Uma escapadinha de duas noites é o que propõe o Olive Nature Hotel & Spa, em Valpaços. À chegada, os hóspedes são presenteados com o famoso folar do concelho, que na tarde de sábado (dia 30), são convidados a replicar num workshop, usando o fumeiro feito na propriedade. Esta atividade tem o custo de 15 euros por pessoa. Ao programa pode juntar-se ainda uma caminhada na natureza em redor do hotel e um piquenique com produtos regionais (20 euros por pessoa). No domingo de Páscoa há caça aos ovos e um almoço à medida da ocasião, com bacalhau gratinado com puré de batata ou cabrito assado no forno, com batata e grelos, e pão-de-ló húmido com queijo da serra amanteigado para sobremesa. A refeição tem o custo de 35 euros por pessoa. Adicionalmente, os hóspedes podem ainda usufruir do circuito de águas do spa. A proposta de alojamento tem um custo de 120 euros por noite em quarto standard. As reservas podem ser efetuadas através do contacto telefónico 278717472.

A Serra na mesa de Páscoa, na Casa de São Lourenço

Para um almoço pascal com vista para o Vale Glaciar do Zêzere, o chef Manuel Figueira, da Casa de São Lourenço, preparou um festim com os sabores da região. Arranca com o couvert, feito de pão de centeio regional e folar de enchidos das Beiras, azeitonas, azeite da Beira Baixa, manteiga de boletos conservados, requeijão de Seia, avelã e flor de sal, e presunto 24 meses de cura, cortado à mão. Nas entradas escolhe-se entre o estaladiço de bacalhau de cura tradicional, espinafres, azeitonas e alho assado ou a canja de perdiz selvagem, ovo, cogumelos frescos e hortelã. O momento principal tem como opções o arroz malandrinho de tamboril do Atlântico, gambas, coentros e limão ou o cabrito serrano assado, esparregado de grelos, arroz de forno e batatinhas. Também há uma alternativa vegetariana. Para terminar, a decisão recai sobre o pudim de ovos, com pinhão tostado e crumble de limão e mel serrano, ou o pão de ló de Alfeizerão e queijo Serra da Estrela DOP. O almoço tem o valor de 50 euros (sem bebidas) e as reservas deverão ser feitas para o 275 249 730, ou para o email [email protected].

Brunch e caça aos ovos no Lisbon Marriott Hotel

Para o domingo de Páscoa, o Restaurante Citrus do Lisbon Marriott Hotel preparou um brunch especial, com música ao vivo e várias atividades para entreter as crianças. O menu, criado pelo chef Dominc Smart, é composto pelos clássicos do brunch, a que se juntam diversos pratos principais, entre eles creme de espargos, massa niçoise, o tradicional cabrito assado com molho de damasco, lombo de porco recheado com molho de tamarindo e solha crocante com quinoa. As sobremesas incluem salada de frutas, bolo de chocolate com manteiga de amendoim, cheesecake de ovo da Páscoa e muitas outras propostas. Há também um menu especial para os mais pequenos, que terão direito a mini hamburgueres, douradinhos de peixe e ovos da Páscoa, que os próprios podem rechear. Numa sala privada do restaurante acontecem simultâneamente várias atividades infantis, com destaque para a caça aos ovos de chocolate, marcada para as 15h de domingo. O brunch decorre das 12h3o às 15h30 e tem o valor de 49 euros por pessoa. Crianças entre os 4 e os 12 anos têm desconte de 50% e até aos 3 anos não pagam. Para complementar o programa, o Lisbon Marriott Hotel sugere ainda um pacote especial de duas noites, para aproveitar o fim de semana prolongado. Mais informações e reservas através dos contactos 217235400 ou [email protected].

Folar e cabrito para levar para casa

O cabrito assado com arroz de forno e o folar são dois clássicos da cozinha tradicional portuguesa (e da quadra pascal) que o restaurante Pica-Pau, em Lisboa, vai introduzir na sua oferta no domingo, dia 31. Ambos os pratos serão servido aos almoço e também estão disponíveis para levar para casa e finalizar no forno, caso o plano seja fazer a refeição num ambiente mais caseiro. O cabrito, explica o chef Luís Gaspar, é “assado lentamente no forno e perfumado com aromas do tomilho e alecrim”, e acompanha com arroz “enriquecido com enchidos regionais e os sucos da assadura do cabrito”. A dose para duas pessoas custa 40 euros. Já a sobremesa (15 euros) trata-se de “um típico folar doce pascal, aromatizado com erva-doce e canela, perfeito para partilhar com amigos e família”, descreve o cozinheiro. O menu de Páscoa está disponível para encomendas até ao dia 27 de março, diretamente no website do Pica-Pau. Já as recolhas, serão efetuadas no restaurante, no domingo, entre as 9h e as 12h30. Reservas para almoçar no restaurante devem ser feitas através do número 212 698 509.

Páscoa de inspiração Amalfitana

O sul de Itália, mais concretamente a Costa Amalfitana, inspira o menu de almoço de Páscoa do restaurante Rocco, em Lisboa, que abre com um prato de cogumelos com creme de batata e trufa. No momento principal, a escolhe recai sobre o orichieti em caldo de peixe aromatizado com açafrão, ostra em tempura e caviar oschietra ou o Abbacchio alla Romana, o borrego típico da zona de Roma, radicchio grelhado e puré de maçã Fuji assada. Ao clássico tiramisù cabe rematar a refeição, casado com vinho do Porto Grahams Tawny 20 Anos (de resto, todos os momentos do almoço são harmonizados com vinhos da região de Lisboa). A experiência, disponível entre os dias 29 e 31 de março, tem o valor de 65 euros por pessoa (a que se acrescentam 35 euros para o pairing vínico) e as reservas deverão ser feitas no website do restaurante. Para levar para casa, a equipa de pastelaria do restaurante criou ainda uma coleção de doces: um ovo de chocolate, um folar doce e bombons de vários sabores.

Brunch e pinturas em família

Um brunch com pratos tradicionais reinventados e doces da época é a sugestão do Hyatt Regency Lisboa para este domingo de Páscoa. A pensar nos mais pequenos, está ainda planeada uma caça aos ovos e muitas outras atividades que podem ser feitas em família, como os ateliês de artes plásticas e pinturas. O programa de Páscoa do hotel está disponível por 40 euros por pessoa. As crianças até aos 4 anos não pagam e dos 5 aos 12 têm um desconto de 50%. As reservas podem ser feitas aqui.

Sabores alentejanos na mesa de Páscoa

Para esta Páscoa, o Montargil Monte Novo convida a uma viagem gastronómica que combina os sabores sazonais, com pratos tradicionais reinventados, confecionados pela mão do chef Miguel Varela. O almoço de domingo inicia com uma variada seleção de entradas, composta por queijos alentejanos, azeitonas marinadas, manteiga com colorau e orégãos, moelas estufadas, cogumelos avinagrados, ovos mexidos com espargos, e a tradicional tábua de charcutaria alentejana. Creme de legumes da época; bacalhau com puré de batata, legumes braseados e pickles; costela mendinha de vitela com batata, grelos e arroz, são as propostas do chef do restaurante Casa Redonda para os momentos seguintes do almoço, que termina com pão de ló de Alfeizerão. A refeição está disponível por 42 euros por adulto e 21 euros por criança, sem bebida incluídas. Reservas através dos contactos 915 347 236 ou [email protected].

Fim de semana em família no Algarve

O Anantara Vilamoura Algarve Resort preparou um programa para desfrutar o fim de semana de Páscoa em família ou a dois, já que o resort tem duas áreas distintas, uma concebida para a diversão familiar e outra exclusivamente para adultos. De 29 a 31 de março, quem quiser celebrar em família encontra no jardim do hotel um conjunto de atividades festivas: pinturas faciais, arte com balões, pastelaria e trabalhos manuais. No sábado, o dia é passado junto à piscina, com petiscos e música ao vivo entre as 13h e as 15h. No domingo, o Coelho da Páscoa conduz uma caça aos ovos pelos jardins do resort com muitas guloseimas para encontrar. O chá da tarde, servido todos os fins de semana no Anantara Lounge, é um bom complemento ao programa, assim como o jantar de Páscoa, em formato buffet, no restaurante Victoria, disponível no dia 31 de março, das 18h às 21h, (com música ao vivo a partir das 19h). O jantar tem um custo a partir de 50 euros por adulto e 25 euros para crianças dos 5 aos 12 anos. Reservas e mais informações estão disponíveis no website do resort.