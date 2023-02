Seis séries de entretenimento para animar os serões

"Bolsa de Valores", uma série inspirada em factos reais, sobre duas mulheres que se aventuram na bolsa de valores do Kuwait dos anos 1980, é uma das propostas televisivas.

Dear Edward

Apple TV+

Edward Adler é um rapaz de 12 anos que se torna no único sobrevivente de um acidente de avião, no qual perde toda a família. Afetados pela tragédia, tanto esse jovem como outras pessoas em todo o mundo tentam dar algum sentido à vida após esse desastre, dando origem a amizades, ligações e até romances inesperados. Uma série dramática, com principais interpretações de Colin O’Brien, Eva Ariel Binder, Connie Britton, Taylor Schilling, Audrey Corsa e Khloe Bruno.

Harlem

Amazon Prime Video

Sitcom criada por Tracy Oliver que segue quatro grandes amigas com estilo e ambição em Harlem, um dos centros da cultura negra em Nova Iorque: uma professora em ascensão com dificuldade em arranjar tempo para a vida amorosa; uma empresária de tecnologia que está sempre a namorar pessoas diferentes; uma mulher solteira sem filtros; e uma designer de moda que acredita piamente no amor. Em conjunto, ajudam-se para chegarem às próximas fases das carreiras, das relações e dos sonhos.

Van der Valk

DIA 6 | Fox Crime | 22h

Baseada nas personagens dos romances policiais do escritor Nicolas Freeling, “Van der Valk” traz mistérios e histórias sobre a vida do protagonista homónimo e da sua equipa. Os crimes que estes investigam ocorrem em todos os estratos sociais de Amesterdão, o que permite um acesso a vastas áreas desta cidade. O comissário Piet Van der Valk (Marc Warren) é um agente experiente com um desrespeito saudável pelos superiores, que só evita as repreensões devido à sua alta percentagem de detenções. A sua compreensão em relação à fragilidade humana permite-lhe lidar com os suspeitos de forma empática. Ele quer apanhá-los, mas isso não significa que não possa comunicar ou passar tempo com eles. Na verdade, parte da sua singularidade é a capacidade de ocultar a identidade de polícia e entrar no mundo da vítima e do assassino. Juntos, Van der Valk e a sua equipa resolverão casos complexos e perversos.

Bolsa de Valores

Dia 8 | Netflix

Farida e Munira decidem-se a desbravar a implacável bolsa de valores do Kuwait dos anos 1980 – e abalam o seu corrupto clube de rapazes pelo caminho.

À Procura do Amor

Dia 8 | Disney+

A crescer na agitada década de 1920, as primas Linda Radlett e Fanny Logan desafiam todas as expectativas, mergulhando de cabeça nas experiências que a vida e o amor têm para oferecer. A obstinada Linda quer o romance perfeito, enquanto a inteligente Fanny anseia por algo mais sólido. À medida que as suas vidas tomam rumos diferentes, como reconhecerão o amor verdadeiro quando o encontrarem? Uma minissérie com Lilly James e Emily Beecham à frente do elenco.

Tu

Dia 9 | Netflix

Estreia da quarta temporada da série baseada no best-seller de Caroline Kepnes e que coloca a questão: o que estamos dispostos a fazer por amor? Quando os caminhos do brilhante gerente de uma livraria e de uma aspirante a escritora se cruzam, a resposta dele torna-se clara: tudo. Ao usar a internet e as redes sociais como ferramentas para descobrir até o mais íntimo dos detalhes da sua vida e para se aproximar dela, uma paixoneta encantadora com o seu quê de atrapalhada rapidamente se torna uma obsessão enquanto ele, de forma discreta e estratégica, remove do seu caminho todos os obstáculos… e pessoas. Esta temporada é exibida em duas fases: a primeira é disponibilizada a 9 de fevereiro e a segunda a 9 de março.