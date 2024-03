Praça Fest recebe a Primavera com música, workshops e um mercado ecológico no Beato

No fim de semana de 23 e 24 de março acontece a primeira edição do Praça Fest, no Beato Innovation District, em Lisboa. O evento vai juntar marcas de slow fashion, cosmética natural e decoração. Haverá ainda workshops, aulas de ioga, música e uma oferta gastronómica reforçada. Tudo para dar as boas-vindas à Primavera.

Aprender técnicas para um estilo de vida mais ecológico, exercitar o corpo e a mente numa aula de ioga e conhecer produtos de baixo impacto ambiental é plano para este fim de semana na Praça, no Beato Innovation District, que irá receber a Primavera com um evento de acesso gratuito, cujo objetivo é “apresentar ao público soluções alternativas ao grande retalho alimentar e à fast-fashion e opções para uma vida mais saudável”, lê-se no comunicado da primeira edição do Praça Fest.

A programação do festival promete atividades para toda a família, a começar por um mercado onde irão estar reunidas mais de 30 marcas e empresas desenvolvidas por empreendedores locais, nas áreas de decoração, moda, arte, alimentação e lifestyle. Quem visitar este mercado primaveril irá encontrar peças de vestuário da Sara Crux Studio, It’s Okay, Slow Vanity, Balya Lady, cosméticos naturais da Cora, peças de decoração da Cerâmicas do Moinho, ou acessórios da Braza.

Na agenda de sábado estão previstos dois workshops, um para aprender a fazer bolas recheadas com sementes para serem lançadas na terra e criar um jardim de flores, e outro de cozinha criativa, além de uma aula de ioga hatha-vinvasa e outra de pilates barre.

No dia seguinte regressam os workshops, desta vez para fazer pão de massa mãe e dar os primeiros passos na costura com técnicas de upcycling.

A acompanhar as diversas atividades ao longo do fim de semana, haverá música a cargo do DJ Dudu e do DJ Gugga. E além da habitual oferta gastronómica da Praça, estarão presentes outras opções. O mercado irá decorrer nos dois dias entre as 10h e as 19h.