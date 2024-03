Vem aí uma das maiores feiras de roupa vintage da Europa

A Vinokilo chega nos dias 5 e 6 de abril, com uma seleção de roupa vintage e em segunda mão vendida ao quilo. O evento acontece na Quinta dos Barões, em Vila Nova de Gaia.

A iniciativa nasceu na Alemanha, em 2016, e já percorreu mais de duas centenas de cidades europeias. No primeiro fim de semana de abril passa pelo Porto, ou melhor, pelo The Baron’s Hall – um salão de eventos rodeado por pipas e cascos de vinho do Porto -, na Quinta dos Barões, pertencente à The Fladgate Partnership, em Vila Nova de Gaia.

A Vinokilo promete trazer mais de duas toneladas de roupa vintage e em segunda mão, renovando a oferta das prateleiras e cabides ao longo dos dois dias. Importa falar de peso pois é este – e não as etiquetas convencionais – o indicador do preço. Depois de escolherem as peças que mais gostam, os visitantes só têm de pesá-las numa das balanças disponíveis e calcular o valor final da compra, de acordo com as três categorias de preços definidas pela organização.

Os achados marcas de alta gama, como a Calvin Klein, a Nike e a Levi’s serão vendidos a 50 euros/kg. Já a seleção por décadas – dos anos 1950 aos 2010 – estarão disponíveis por 40 euros/kg. E na secção TinyKilo há peças em segunda mão a menos de 30 euros/kg.

A oferta da feira não se faz só de roupa, mas também de sapatos e acessórios (malas, cintos, lenços…), tanto para homem como para mulher, e hevará opções para todos os tamanhos, “desde o XXS ao 3XL”, assegura o site do evento.

A Vinokilo pretende ser uma alternativa ao consumo de fast fashion, promovendo uma economia circular, em que peças de roupa usada ganham uma nova vida, em vez de irem para o lixo, enquanto o consumidor renova o guarda-roupa de forma mais sustentável.

Os visitantes que aderirem ao sistema de doações GIve Back Bar podem levar as roupas que tenham em casa, desde que estejam em boas condições, e, em troca, recebem um voucher de desconto de 4 euros por cada quilo doado. Não são aceites peças de marcas de fast fashion, meias, roupa interior, roupa de criança ou acessórios.

O mercado decorre no dia 5 de abril das 13h às 20h e no dia 6 das 10h às 18h. A entrada é livre para os primeiros a reservar bilhete. Uma vez esgotados os bilhetes gratuitos, a entrada tem o custo de 5 euros. As reservas e outras informações estão disponíveis no website do evento.