Parque de Campismo do Freixial: dormir na serra, à sombra das árvores

Nas proximidades da Reserva Natural da Serra da Malcata, em Penamacor, encontra-se o Parque de Campismo do Freixial, um lugar integrado na natureza, com bar, parque de merendas, piscina e muitas sombras fornecidas por freixos.

É a localização isolada, apesar de estar apenas a sete quilómetros do centro da freguesia de Penamacor, que deslumbra muitos dos campistas que passam pelo Parque de Campismo do Freixial. Rodeada de serranias, a infraestrutura encontra-se numa zona de campo, no sopé de uma encosta, ao lado da Ribeira da Bazágueda, assumindo-se quase como “oásis” para quem chega, conta António Ramos, vereador da Câmara de Penamacor. É o poiso ideal para campistas e caravanistas que queiram estar abraçados pela natureza, e perto de pontos de interesse da região, como a Reserva Natural da Serra da Malcata, que fica a cerca de 20 minutos de carro.

A estrutura não é recente, mas foi intervencionada há dois anos. Recuperaram-se os edifícios, aumentou-se o seu espaço exterior e plantaram-se mais árvores – sobretudo freixos, espécie de que dá nome ao parque – com vista a criar mais sombras. Também se reestruturou o dique da ribeira, na qual alguns gostam de pescar.

Ao todo, num espaço relvado, há espaço para 23 autocaravanas/caravanas e 32 tendas, e facilidades como três balneários, duas zonas destinadas à lavagem da louça, tomadas para rede elétrica, água canalizada e acesso em alcatrão. Já o descarte das águas cinzentas terá de ser feito na área de serviço para autocaravanas, na Zona de Lazer de Benquerença, a cerca de 15 quilómetros.

Quem por ali quiser passar o tempo, poderá contar com um parque de merendas, piscina vigiada por nadador salvador, até dia 15 de setembro, um bar, zona destinada a churrascos, duas mesas de pingue-pongue e uma zona de recreio para crianças.

RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA

Foi criada para preservar o lince-ibérico, cujo número de exemplares na Península Ibérica tem vindo a crescer. Ainda assim, avistar este mamífero, de barbas brancos e tufos negros pontiagudos na extremidade das orelhas, não é tarefa fácil. Mais simples será ver ginetas, sapos, rãs, lagartos-de-água ou abutres-negros, em caminhadas pela serra.