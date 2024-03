Palácio de Queluz convida famílias a decorar ovos da Páscoa

O ateliê de decoração de ovos da Páscoa está marcado para o dia 30 de março, e as famílias terão oportunidade de trabalhar com folha de ouro.

A abundância de artes decorativas que caracterizam o Palácio Nacional de Queluz inspiram um ateliê de decoração de ovos da Páscoa para toda a família. A atividade, agendada para sábado, dia 30 de março, às 10h, “dá a conhecer algumas técnicas decorativas muito utilizadas no século XVIII, como a talha dourada, a pintura de fingidos ou a pintura “a fresco”, que são o ponto de partida para um ateliê criativo no qual os participantes terão oportunidade de trabalhar com folha de ouro na decoração de ovos”, informa a organização, em comunicado.

A iniciativa pretende reavivar a tradição de oferecer ovos na quadra pascal, que começou como um culto pagão que assinalava o equinócio da primavera e celebrava o início da estação das colheitas, da fertilidade e do renascimento na natureza. Com a cristianização, o ovo passou a estar associado ao renascimento de Cristo, e continuou a fazer parte da tradição pascal.

O ateliê dirige-se a famílias com crianças a partir dos 5 anos e tem a duração de duas horas. Os bilhetes à venda no site da Parques de Sintra custam 14 euros para adultos e 12,5 euros para crianças dos 5 aos 17 anos.