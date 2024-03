Na Trevo, em Vila Nova de Famalicão, há peças autorais em macramé para decorar a casa

Daniela Carvalho descobriu no macramé uma terapia que transforma em arte. Na Trevo, em Vila Nova de Famalicão, cria peças autorais únicas e também ensina a técnica ancestral a quem quiser aprender, através de oficinas e aulas individuais.

Na mesa ao fundo da loja-ateliê, Daniela Carvalho faz os acabamentos nas etiquetas em algodão e serapilheira que vai aplicar nas suas mais recentes criações de macramé: fios de luz, suportes de vasos, cortinas e painéis decorativos. Sempre teve um grande interesse por trabalhos manuais, daí não ser de admirar que tudo na Trevo, aberta em novembro, seja feito à mão, com a singularidade que disso resulta.

“Cada peça é única”, afirma a artesã, que começa o processo criativo com um esboço daquilo que pretende criar, mas admite depois ir construindo a peça de forma muito intuitiva e orgânica, misturando nós e cordas de várias cores, materiais e espessuras para dar diferentes texturas e movimentos ao trabalho, que pode ter as mais diversas inspirações: um jardim, as nuvens, uma paisagem… “Gosto muito de utilizar o macraweave, que é uma técnica que combina o macramé com a tecelagem, e que me permite criar sem regras e simplesmente deixar fluir.”

O percurso de Daniela nas manualidades começou como um hobby, que a levou a explorar várias técnicas, desde a tecelagem bordada ao bordado livre e à cestaria, até encontrar, durante a pandemia, aquela que mais a fazia feliz. “Comecei a perceber que o macramé me deixava ser muito mais criativa. Além disso, é muito terapêutico, porque só utilizamos mesmo as mãos, e quanto mais fazia mais tinha vontade de fazer.”





Quando finalmente começou a dedicar-se à criação a tempo inteiro, decidiu aliar o artesanato à formação que tinha na área da decoração de interiores e, por isso, na Trevo encontram-se não só as peças de macramé feitas pela artista – por encomenda também faz peças personalizadas, de acordo com as preferências do cliente – mas também outros objetos decorativos, como cerâmicas, mantas e almofadas. Tudo, claro, feito à mão. Juntam-se ainda algumas madeiras trabalhadas pela artesã e que se transformam em candeeiros, mesinhas e suportes para os seus painéis de macramé.





A sustentabilidade é um dos pilares do projeto e para isso Daniela Carvalho conta com a parceria da Bobbiny, uma marca polaca que produz as cordas a partir de fio de algodão reciclado e sem a utilização de corantes. Os cordões também estão à venda na loja, onde a artesã organiza oficinas e aulas individuais para quem quiser aprender a arte ancestral do macramé. Na iniciação, Daniela ensina aqueles que considera serem os cinco nós principais do macramé, e os participantes saem da aula com uma peça feita por eles. Depois há oficinas de nível intermédio e avançado, e também adaptadas a crianças. Está para breve a abertura de uma loja online.

Trevo. Rua Conselheiro Santos Viegas, 26, loja 11, Vila Nova de Famalicão. Tel.: 967 506 442. Web: trevo-dc.pt. Das 9h30 às 13h30 e das 15h às 19h, de segunda a sexta