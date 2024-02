Na Torre dos Clérigos, o S. Valentim celebra-se nas alturas, com chocolate e espumante

Para assinalar o Dia dos Namorados, a Torre dos Clérigos organiza subidas ao seu varandim panorâmico, a 75 metros de altura, no final de tarde e noite de 14 de fevereiro. Casais têm direito a espumante e chocolates.

É no varandim situado a 75 metros de altura que se irá festejar o Dia dos Namorados, num dos monumentos considerado por muitos como um dos ex-líbris patrimoniais da Invicta. Na Torre dos Clérigos, o programa para o Dia de S. Valentim, a 14 de fevereiro, acontece entre as 18h e as 23h, com subidas ao topo do edifício a cada meia hora, tempo disponível para cada casal usufruir da experiência.

Em cada “turno”, cinco casais podem celebrar a efeméride com direito a flute de espumante Murganheira e chocolates da Arcádia, aos quais se junta o cenário panorâmico dos Clérigos – monumento barroco desenhado por Nicolau Nasoni – com vista de 360 graus sobre a cidade e sobre as duas margens do Douro.

Seja para aproveitar o por do sol ou pela noite fora, para aderir ao programa do Dia dos Namorados, naturalmente com vagas limitadas, é necessária uma reserva prévia, que deve ser feita no site oficial da Torre dos Clérigos. O custo é de 25 euros, por pessoa.