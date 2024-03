Matar saudades do Brasil na Mercearia Donna Terra, em Gaia

Aqui vende-se tapiocas, farofas, pimentas, doces e outros artigos vindos do Brasil, incluindo utensílios de cozinha, como os cuscuzeiros. Em breve, chegam salgados prontos a comer.



Sandra Ruotolo, que teve uma pastelaria e um restaurante no Brasil, não vê qualquer problema em mudar de rota, para usar uma expressão sua. Assim fez, quando deixou São Paulo e veio para Portugal. O objetivo era montar uma loja de salgados brasileiros de fabrico próprio, numa zona turística do Porto, mas acabou por abrir uma mercearia de produtos brasileiros, com o filho, nem há um ano, em Vila Nova de Gaia – cidade escolhida também para morar. “Em São Paulo é tudo muito confuso, há muito trânsito, e a gente veio atrás de qualidade de vida”, conta, na sua Mercearia Donna Terra.

Os produtos vêm do Brasil, exceto os derivados de carne e leite, como enchidos e queijos, que são fabricados em Portugal, por empresas de cidadãos brasileiros a viver cá, explica Sandra. A oferta abrange ainda tapiocas, farofas, pimentas, goiabadas, sumos, chás, cafés, água de coco, doce de leite, bolo de rolo (típico de Pernambuco) e mais. Nem faltam utensílios de cozinha, como cuscuzeiros, filtros de água em barro ou instrumentos para preparar chimarrão, bebida feita com erva-mate, “típica do sul do Brasil e da região do Pantanal”. Uma novidade: a partir do mês que vem, a Donna Terra vai passar a servir esfirras, empadas, croquetes e outros salgados prontos a comer.

“Os clientes são, na maioria, brasileiros, mas hoje tenho um público português significativo”, sublinha a responsável. Nota que os primeiros procuram muito o flocão de milho, “para fazer o cuscuz nordestino”, a farofa de mandioca, o requeijão do tipo brasileiro, o pão de queijo, chocolates e outros doces – como a cocada, que junta coco e leite condensado, ou a paçoca, feita com amendoim triturado, e da qual também os portugueses “gostam muito”. Aliás, estes últimos são bastante atraídos pelas guloseimas exibidas à entrada da loja, onde se lê: “Um sonho custa caro, mas desistir custa um sonho!”

Mercearia Donna Terra. Rua António Correia de Carvalho, 180, Vila Nova de Gaia. Tel.: 927 849 768. Web: instagram.com/ merceariadonnaterra. Das 10h às 12h30 e das 13h30 às 19h30, de segunda a sexta; até às 16h ao sábado.