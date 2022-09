João Oliveira junta-se a Sá Pessoa e Avillez na corrida aos The Best Chef Awards 2022

O chef português conquistou um lugar entre os 100 novos nomeados para a competição do melhor chef, a decorrer de 18 a 20 de setembro em Madrid. A atribuição de prémios e a tão esperada proclamação do vencedor decorrem na terça-feira, 20.

João Oliveira, responsável pela cozinha do restaurante Vista, em Portimão, é o único chef português na mais recente lista de nomeados da sexta edição do concurso The Best Chef Awards. Ao longo dos últimos meses, a organização desta lista especial tem vindo a revelar os novos candidatos que podem vir a fazer parte da seleção final dos 100 melhores, e João Oliveira foi o único chef nacional a aparecer na lista de pré-seleção para a edição 2022 do certame.

A última fase deste ano junta o Top 100 de 2021 aos nomeados deste ano, incluindo assim os chefs Henrique Sá Pessoa e José Avillez, classificados em 38.º e 44.º lugar, respetivamente. A lista de 2022 será, então, apurada entre 200 nomes. O último vencedor foi Dabiz Muñoz, e o segundo e terceiro lugares foram ocupados por Björn Frantzen e Adonis Luis Aduriz.

João Oliveira comenta a nomeação: “É uma enorme honra e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade ser o único chef português na lista dos nomeados a 100 melhores Chefs do Mundo, em 2022, dos The Best Chef Awards. Estou imensamente feliz por este reconhecimento e por constar numa lista de chefs em que, na minha perspectiva, estão os melhores do mundo e muitos deles grandes exemplos para mim enquanto chef e enquanto pessoa. Independentemente do resultado, continuarei nesta eterna procura pelo saber mais e fazer melhor”.

O chef ganhou duas estrelas Michelin para o algarvio Vila Joya e foi distinguido Chef de L’Avenir pela International Academy of Gastronomy no ano seguinte. Desde 2015 que é responsável pelo restaurante Vista, do Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão, para o qual conquistou também uma estrela Michelin.