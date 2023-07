Festival dos Canais regressa a Aveiro (com gastronomia, concertos e outras atividades gratuitas)

O Festival dos Canais está de volta a Aveiro, a partir desta quarta-feira e até domingo, com um programa que engloba gastronomia, música, dança, teatro, circo contemporâneo e performances de rua. O acesso é livre.

O evento, promovido pela Câmara de Aveiro, apresenta um total de 52 espetáculos e 111 ações culturais, envolvendo artistas de nove países, e inclui 12 estreias em solo nacional, de acordo com nota enviada às redações. Entre os espetáculos que podem ser vistos pela primeira vez em Portugal conta-se, por exemplo, “Symfeuny”, da companhia basca Deabru Beltzak. Fogo e percussão surgem de mãos dadas nesta proposta, que toma conta do espaço público entre a Praça da República e a Praça Marquês de Pombal, nas noites de sexta e sábado.

Na programação – que pode ser consultada na íntegra aqui – destaca-se também o concerto em que Camané, Ricardo Ribeiro e António Zambujo se juntam para entoar clássicos da música brasileira. Sobem ao palco do Cais da Fonte Nova no domingo. Entre os músicos convidados para atuar ali estão ainda os D.A.M.A, acompanhados por Buba Espinho e a Banda Sinfónica Portuguesa; o saxofonista Henk Van Twillert; e a formação Vento do Norte (que vai colher inspiração ao pintor Pieter Mondrian). Sem esquecer nomes como Wolf Manhattan, Da Chick, S. Pedro e The Lemon Lovers, que se apresentam no palco Música ao Pôr do Sol, nos fins de tarde.

Outro ponto alto do festival prende-se com o evento gastronómico “Chefs on Fire”, que põe chefs conceituados a cozinhar em fogo lento. São eles João Cura (Almeja), César Vitorino (Foco), Cristiano Barata (O Mercantel), Luís Gaspar (Sala de Corte), Pedro Braga (Mito) e Rafaela Louzada (Gruta). Podem ser vistos em ação ao almoço e ao jantar, com foco nos sabores regionais.

“O Festival dos Canais é um pilar da estratégia para a Cultura da Câmara Municipal de Aveiro, que tem vindo a ser implementada nos últimos sete anos. Este evento oferece diversas expressões culturais de forma gratuita ao público, transformando a cidade num enorme centro cultural, onde há sempre alguma coisa a acontecer, durante cinco dias”, afirma o presidente da autarquia, José Ribau Esteves, citado na referida nota de imprensa.