Festival do Bacalhau e Azeite prova-se à mesa em Vila de Rei

O festival gastronómico arrancou este sábado e dura até 24 de março. Há sete restaurantes aderentes, espalhados pelo município beirão.

Na semana que antecede a Páscoa, o bacalhau e o azeite voltam a ganhar peso reforçado nas cartas dos restaurantes de Vila de Rei, durante nove dias. Trata-se da 15.ª edição do Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite, que se realiza há mais de uma década, e que arrancou este sábado, dia 16, até 24 de março.

Sete restaurantes do município participam na edição de 2024, confecionando pratos à base destes dois ingredientes protagonistas, que “prometem voltar a trazer milhares de visitantes aos restaurantes do concelho”, explica a autarquia, que organiza o evento, no seu site oficial.

A Churrasqueira Central, o Tasco d’El Rei, a Toca do Coelho, a Tasquinha da Vila, O Cobra, Fifty-fifty e Dom Cardeal II são os espaços aderentes deste festival gastronómico – que acontece anualmente por esta altura -, sendo que o último mencionado funciona apenas por marcação prévia, através do 274898062.