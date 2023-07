Festival Andanças anima Campinho, no Alentejo, com música e dança

Terceira edição do Festival Andanças realiza-se de 27 a 30 de julho na aldeia de Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, junto ao lago Alqueva. Música, dança, arruadas, performances e passeios de barco fazem parte do programa.

Vão ser quatro dias repletos de música, dança, performances, arruadas, oficinas criativas e passeios de barco no lago Alqueva, entre outras atividades, os que o Festival Andanças promete, de 27 a 30 de julho. A terceira edição tomará conta da aldeia de Campinho, em Reguengos de Monsaraz, com a organização a esperar receber 1.500 participantes. Uma oportunidade para viver o festival intensamente, já que a partir deste ano passará a realizar-se apenas de dois em dois anos.

“O Andanças é como uma aldeia global onde os participantes são convidados a interagir e a partilhar entre eles, mas também com a comunidade de Campinho. É um festival que promove a música e a dança popular enquanto meios privilegiados de aprendizagem e intercâmbio entre gerações, saberes e culturas, reavivando hábitos sociais de viver a música e retomando a prática do baile popular com abordagens às danças tradicionais portuguesas e do mundo”, lê-se em comunicado.

Durante os quatro dias vão realizar-se mais de 120 atividades, em sete espaços diferentes, com bailes, concertos, oficinas e atividades para famílias e crianças. A programação apresenta cinco bailes por noite com artistas de Portugal, Espanha, França, Itália e Brasil. No palco vão estar os portugueses Zé Oliveira, Os Burricos, Grupo Velha Guarda da Madeira, Burel, Dahu, Não És Tu Sou Eu, Stompin At Six e Aire, os espanhóis Sérgio Cobos, Obal e Zaroj, os brasileiros Espaço Baião, os franceses Edentia e Duo des Cîmes e os italianos Rudemá.

O Andanças vai ter ainda concertos com propostas musicais tão diversas como os Malino, Malotira, Fado Badiu ou Ramblers Parade, mas também com artistas do concelho de Reguengos de Monsaraz como os 5 Castas, Al’Canti, Encanta Modas, Brisas do Alentejo e o Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz. Durante as madrugadas atuarão DJs, que se propõem misturar a música latina, africana, caribenha e eletrónica. Os sets estarão entregues a Waty Barbosa, Dj Deão e Quim Ezequiel, Tito e Estereocleidomastóideo.

Performances, arruadas, oficinas de instrumentos e conversas, como por exemplo sobre as tradições de Campinho, pintura alentejana em olaria e produção de tijolos rústicos para construção também fazem parte da programação. Para as famílias haverá oficinas de relaxamento com ioga dance, meditação coletiva, danças circulares sagradas ou massagem ayurvédica, mas também jogos, danças de roda e brincadeiras dançadas, cantigas e brinquedos do Brasil, oficinas de origami, de circo e de feltragem. O Circo VagaMundo vai levar à cena o espetáculo “O Modesto Augusto”.

Na Praça Bernardino José Cruz vai funcionar o Mercado de Artesanato, de venda de bens regionais e artesanato do mundo. Para comer, além da Cantina Andanças, com refeições completas, haverá um espaço de tasquinhas junto ao recinto principal. Os participantes poderão ainda fazer passeios de barco pelo lago Alqueva, um percurso pedestre por Monsaraz e visitas ao Observatório do Lago Alqueva e à destilaria Sharish Gin. Durante o Andanças estará a circular um transfer para levar os festivaleiros até à Praia Fluvial de Monsaraz. Os bilhetes estão à venda online.