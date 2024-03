Festas, jantares e spas: programas para o Dia da Mulher (no continente e ilhas)

O Dia Internacional da Mulher assinala-se na próxima sexta-feira, 8 de março. A pensar na ocasião, vários hotéis e restaurantes prepararam programas especiais, com propostas de jantares, espetáculos, noites animadas e até novos menus de spa para homenagear o público feminino. Tome notas destas sugestões.

Grande Porto

Jantar especial no Yotel Porto

No Porto, o Yotel preparou uma experiência especialmente dedicada ao Dia da Mulher, com um menu com espumante incluído e música ao vivo. O jantar, criado pelo chef Pedro Canha, será composto por tempura de gamba com molho teriyaky e rissóis de costela mendinha (aperitivos), carpaccio de bacalhau, gamba doce e tapenade de azeitonas (entrada), dourada com puré de batata doce e bivalves (peixe) e arroz pato confitado, castanha e kumquat (arroz). A sobremesa será tiramissu de chá verde. A refeição terá o valor de 29 euros/pessoa, com oferta de espumante e música ao vivo. As reservas no Yotel Porto podem ser feitas através do website ou do telefone 222 440 380.

“Divas e Cocktails” no MXM Art Center, no Porto

No dia 8 de março, a MXM Art Center, no Porto, leva à cena o espetáculo “Divas & Cocktails”, “concebido exclusivamente para o público feminino em celebração do Dia da Mulher”. Em palco vão cruzar-se diferentes épocas e estilos, de forma a homenagear a “força, paixão e talento” de “algumas das maiores vozes femininas que moldaram o cenário musical mundial”. Quem assistir será convidado a desfrutar de um cocktail exclusivo. Com um cocktail, a entrada será de 20 euros. O valor sobe para 25 euros com duas bebidas, ou para 30 euros, com três cocktails. Todos os eventos são sujeitos a reserva e através dos números 963 155 045 e 911 997 919.

Jantar nas Caves Graham’s, em Vila Nova de Gaia

No Dia da Mulher, a família Symington e o restaurante Vinum vão desafiar os membros do Matriarca – Clube de Enófilos a viajar no tempo até ao século XIX, com um banquete duriense, com comida, música e trajes da época. A ocasião permitirá celebrar a vida de Beatriz Leitão de Carvalhosa Atkinson – mulher de Andrew James, o primeiro Symington a vir para Portugal para trabalhar no setor do vinho do Porto, em 1882 –, e assim prestar homenagem a todas as mulheres. A partir das 20h será servida uma refeição de cinco momentos, como moelas, rojões, chouriço assado, sopa da pedra, leitão assado com castanhas, toucinho do céu e queijos. Cada momento será harmonizado com algumas das principais referências do portefólio de vinhos da família Symington. O evento destina-se a membros do clube Matriarca, que têm oportunidade de se fazer acompanhar por um elemento externo ao clube, neste dia.

Lisboa



Celebrar a mulher em palco, no Maxime

“O Maxime quer que todas se atrevam a ser divas e a celebrar o Dia Internacional da Mulher ao longo do mês de março”, é este o mote lançado pelo Maxime Hotel, na Praça da Alegria, em Lisboa. O programa “Too Diva For You? – Proudly Intense & Melodramatic” foi pensado para todas mulheres e consiste em vários espetáculos de cabaret, burlesco e transformismo protagonizados por mulheres que já atuam no palco do Maxime. A acompanhar haverá um menu composto por tortellini do mar, espuma de crustáceos, salicórnia e espinafres; pato, ameixa, kale, batata crocante e espargos brancos; crème brûlée de lúcia lima, sorbet de framboesa e aveia; e bebidas selecionadas. Jantar e espetáculo custam 48 euros/pessoa. Haverá cinco sessões durante março, com início às 20h30.

Diversão no feminino, no InterContinental Lisbon

Em Lisboa, mesmo em frente ao Parque Eduardo VII, as mulheres que quiserem juntar-se e ter uma noite de diversão poderão optar pelo programa “Girls Nigth Out” do InterContinental Lisbon. Trata-se de um jantar elaborado pelo chef Eddy Melo e composto por entradas (burrata de búfala trufada com presunto de Parma e figos frescos, azeite de manjericão tailandês e bagas de goji bio), lombo de garoupa, cremoso de topinambur, foie gras, pico de galo mediterrâneo, crumble de leite de amêndoa e griotte gras como prato principal, e bolo royal de chocolate com cremoso de pistacho e sorbet de morango e gengibre, de sobremesa. No copo haverá um cocktail temático, servido no Uptown Bar. O jantar tem o valor de 60 euros por pessoa, com vinho tinto e branco selecionados pelo hotel. As reservas devem ser efetuadas através dos contactos 213 818 700 e [email protected].

Caminhada noturna por Lisboa, em nome da igualdade

“Para celebrar a luta e os ideais de igualdade que representa”, a Energeia convida ambos os sexos para uma caminhada noturna por Lisboa, com início na Avenida da Liberdade, no dia 8 de março. O percurso de cerca de seis quilómetros, com duração estimada de três horas, passará pela Calçada da Glória, Chiado, Cais do Sodré e Praça do Comércio, até começar a subir novamente até à Sé e entrar por Alfama até ao Miradouro da Graça. Mouraria, Martim Moniz e Santo Antão serão os pontos visitados no regresso ao ponto de partida. Pelo caminho, os participantes conseguirão “contemplar algumas representações do feminino, de figuras literárias à homenagem a mulheres reais, incluindo monumentais representações do fado e a colossal poetisa Sophia de Mello Breyner, até representações femininas de valores eternos, como a Verdade, sem descurar as representações contemporâneas oferecidas pela arte de rua”. Inscrições online.

Sommeliers convidadas no Alma, em Lisboa

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o restaurante Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, no Chiado, vai receber, até 9 de março, cinco sommeliers, todas mulheres, que trazem “não só a profunda paixão pelo vinho, mas também o seu expertise”. Depois de Diana Peixoto ter sido recebida na terça-feira, seguir-se-ão Teresa Barbosa (quarta, 6), sommelier e também produtora de vinhos em Rio Maior; Maria Barbosa (quinta, 7), do Sala de Corte, “uma grande promessa no universo dos vinhos”; e Priscila Haddad (sexta, 8), “sommelier do WOW, no Porto, e uma referência nacional”. A iniciativa termina dia 9, sábado, com a jovem sommelier Maria Miranda, da equipa do Rocco, recentemente premiada na Revista de Vinhos na categoria de Serviço de Vinhos do Ano.

+ Alentejo

Spa, jantar e festa no Sines Sea View, em Sines

O Sines Sea View Hotel organizou um programa especial, para todas as mulheres que possam divertir-se e descontrair. Disponíveis estão dois pacotes: o mais completo inclui duas horas no circuito de spa e um jantar-buffet com festa de DJ, a 52,50 euros/pessoa; e o outro, apenas o jantar com festa, por 32,50 euros/pessoa. O jantar começa às 20h e contempla a oferta de um cocktail no átrio do hotel. O menu do restaurante Volta do Mar, feito pelo chef David Proença, incluirá camarão crocante, blinis com salmão fumado e chamuças de vegetais; creme de legumes e croutons; salgadinhos, tábua de enchidos e enchidos; pão recheado à alentejana; saladas simples e compostas; e entradas frias. Como pratos principais, haverá salmão grelhado, grelhada mista com feijão preto e farofa e lasagna à napolitana vegetariana. O buffet incluirá sobremesas e bebidas. A partir das 22h30 haverá animação com DJ na sala Vasco da Gama. O hotel oferece outros pacotes com spa e refeição, a partir de 36 euros por pessoa. O circuito de spa e o jantar do Dia da Mulher funcionam mediante marcação e disponibilidade.

+ Açores



Novidades no Musgo Spa, do Senhora da Rosa Tradition & Nature, nos Açores

O Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, em São Miguel, nos Açores, vai lançar um novo menu no Musgo SPA, a 8 de março, Dia da Mulher. Massagem com pedras de basalto e com canas de bambu, banho floral com flores da quinta ou da ilha e esfoliações com produtos naturais e com fruta da época são as práticas em destaque. O menu inclui rituais de esfoliação, massagem corporal de aromaterapia e desportiva, massagem oriental e reflexologia, e o spa tem inclusive uma área pensada para crianças. No dia 8, o Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel irá oferecer uma flor a todas as mulheres que estiverem hospedadas no hotel e que forem aos seus restaurantes Mirante RoofTop e Magma. As reservas podem ser feitas através dos contactos 296 100 900 ou [email protected].