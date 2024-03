Festa do Alvarinho e do Fumeiro está de volta em Melgaço

Iniciativa acontece durante três dias, em abril, com dezenas de produtores vínicos e de fumeiro. No programa há música ao vivo, provas comentadas e sessões de showcooking de chefs como Vítor Matos, um dos vencedores da última gala Michelin.

Durante três dias, a Feira do Alvarinho e do Fumeiro está de volta a Melgaço, agora para assinalar uma data redonda, com a chegada da 30.ª edição da iniciativa. De 26 a 28 de abril, está confirmada a presença de três dezenas de produtores de alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço no recinto localizado no largo do Mercado Municipal, além quatro produtores de fumeiro e queijo, três outros de produtos tradicionais, quatro de doces, quatro de restaurantes desta região e ainda sete entidades de animação turística e artesanato.

Para além da prova de vinhos e do fumeiro local – os cabeças-de-cartaz do festival – a iniciativa contará ainda com momentos de música ao vivo, provas vínicas comentadas (pelas mãos do sommelier Manuel Moreira, da Revista de Vinhos) e sessões de showcooking protagonizadas pelos chefs Hernâni Ermida, Hélio Loureiro e Vítor Matos, este último um dos vencedores da última gala Michelin, ganhando a primeira estrela para o restaurante 2Monkeys, em Lisboa, e subindo o portuense Antiqvvm ao nível das duas estrelas Michelin.

Com um total de 45 expositores, a Feira do Alvarinho e do Fumeiro terá uma zona de degustações com capacidade para cerca de 480 pessoas sentadas. O evento, organizado pela autarquia de Melgaço, acontece entre as 10h e as 4h, à exceção de domingo, entre as 10h e as 21h. O kit de prova, com copo e porta-copo, pode ser adquirido pelo valor de 2,5 euros no próprio recinto, que em 2024 aumentou de tamanho, agora com mais de 800 metros quadrados. Leia mais sobre o festival aqui.