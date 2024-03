Feira da Foda está de volta a Monção com mais uma edição

Durante três dias, o cordeiro à moda de Monção volta a ser cabeça-de-cartaz, com o regresso da Feira da Foda. Festival arranca dia 15.

A Feira da Foda, na freguesia de Pias, em Monção, realiza-se entre os dias 15 e 17 em um espaço coberto, estando assegurado transporte e estacionamento automóvel, foi divulgado.

O evento, dedicado a um dos ex-líbris gastronómicos de Monção, no distrito de Viana do Castelo, é organizado pela Junta de Freguesia de Pias, com o apoio da Câmara e a Confraria da Foda, designação dada ao cordeiro à moda de Monção.

A feira conta com a participação de expositores de vinhos, artesanato, de produtores de gado e máquinas agrícolas. Do programa constam ainda demonstrações de tosquias, animação com ranchos folclóricos, grupos de bombos, tocadores de concertina, charangas e DJ´s.

Saiba mais sobre o festival gastronómico no site oficial da Feira da Foda.