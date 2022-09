Fado e urban sketchers vão juntar-se no Memmo Alfama, em Lisboa

O hotel Memmo Alfama, situado naquele bairro típico lisboeta, vai ser palco de mais uma noite de fado na próxima terça-feira, 13 de setembro. Desta vez, Cuca Roseta será acompanhada por urban sketchers a desenhar ao vivo.





“Silêncio, que se vai desenhar o Fado”. Este podia bem ser o mote da próxima terça-feira, 13 de setembro, dia em que o hotel Memmo Alfama, em Lisboa, vai ser palco de uma junção de duas artes: o fado e o desenho. A fadista Cuca Roseta, que assume este verão a curadoria das noites de fado daquela unidade de quatro estrelas, vai atuar como sempre faz, desta feita acompanhada por um grupo de 13 “urban sketchers” que se propõem desenhar ao vivo o que se passará no evento, e as paisagens do terraço do hotel.

No palco montado no terraço do Memmo Alfama, que se debruça sobre os telhados laranjas do casario do bairro de Alfama e tem vista para o rio Tejo, atuarão também Pedro Flores, Zé Maria, Zé da Câmara e Mário Pacheco. O evento é aberto ao público em geral, tem uma taxa de espetáculo de 20 euros (valor que inclui um copo de vinho) e decorrerá entre as 18h30 e as 23h.





Os Urban Sketchers, que contam com um grupo ativo em Portugal, descrevem-se como “uma comunidade global de desenhadores dedicados à prática do desenho no local”. Desenham no interior e no exterior, transpondo para o papel o que o olhar alcança num determinado momento, pelo que os seus desenhos “são um registo do tempo e do local” onde a ação decorre. Neste caso, será uma noite de fado.