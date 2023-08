Ecovia do Litoral Norte: um corredor verde e azul de Esposende a Caminha

Atravessa os concelhos de Esposende, Viana do Castelo e Caminha. Por caminhos verdejantes, junto aos rios, Cávado, Lima e Minho. Sempre com mar à vista.



A Ecovia do Litoral Norte é um conjunto de muitos troços, uns que já existiam e outros construídos. Alterna igualmente com vários tipos de piso, desde passadiços de madeira e alcatrão a caminhos de terra batida e até areia. Permite descobrir toda a costa entre Esposende e Caminha. Tem os rios Cávado, Lima e Minho como guias. E o mar sempre à vista.

Algumas passagens são autênticos paraísos, pela sua grande beleza paisagística. É o caso do troço entre Vila Praia de Âncora e Moledo, em que a ecovia segue rente a praias rochosas e de areia, e campos agrícolas, onde pastam ovelhas, cabras e mesmo póneis. A brisa do mar atrai para ali grande número de caminhantes. Os peregrinos de Santiago com as suas mochilas às costas (cajado e vieira pendurada), já fazem parte da paisagem.

É uma eterna ecovia em construção, mas que se desenha naturalmente na linha costeira de Esposende, Viana do Castelo e Caminha. Pode ser percorrida a pé ou de bicicleta.

Em Esposende, distinguem-se três troços. O de Fão-Apúlia, que faz a ligação com as praias de Ofir e Apúlia, e ao concelho vizinho da Póvoa de Varzim. O de Marinhas-Esposende, que se inicia na cidade de Esposende e segue para norte até Rio de Moinhos (Marinhas) e dá acesso a praias como Suave Mar e Cepães. E o da Foz do Neiva, que liga a Viana do Castelo na foz daquele rio.

Em território vianense, o percurso da Ecovia do Litoral Norte faz-se entre Castelo do Neiva a sul e a freguesia de Afife a norte. Atravessa a cidade e zonas de grande beleza como a praia Norte, a veiga e moinhos de Areosa e a praia de Carreço, com o seu Farol de Montedor.

ONDE COMER

Scala Caffe & Restaurant

Mais ou menos a meio do percurso, a praia Norte, em Viana do Castelo, oferece várias possibilidades para descansar, tomar um café ou uma bebida, ou fazer uma refeição. Há várias esplanadas, cafés e restaurantes. O Scala Caffe & Restaurant, com a sua ampla sala envidraçada e esplanada ao ar livre, permite desfrutar de snacks, comida de faca e garfo (saladas, massas, pizas, peixes, mariscos e carnes), e sobremesas, gelados e crepes doces. Sangrias e cocktails, também se destacam na ementa. E pode sempre pedir uma sugestão do chefe.