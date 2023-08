Douro celebra o tomate coração de boi com concurso, festas e gastronomia

A Festa do Tomate Coração de Boi do Douro está de regresso. Já na sua 8ª edição, a festa dá destaque a este produto tão querido do Douro e Trás-os-Montes, com mais um concurso, uma festa, e com a adesão de vários restaurantes que apresentam até ao fim de agosto pratos especiais.

No dia 25 de agosto, na Quinta do Seixo (Sogrape), em Tabuaço, vai decidir-se qual o melhor tomate coração de boi produzido no Douro esta temporada. A iniciativa volta a reunir especialistas, integrando o júri chefs de cozinha, enólogos e jornalistas. Este concurso materializa-se também numa festa onde produtores, visitantes e entusiastas do fruto se juntam a seguir. O tomate vencedor do ano passado foi o produzido na Quinta do Pessegueiro, São João da Pesqueira.

No dia a seguir ao concurso, a partir das 17h30, realiza-se a Festa do Tomate À Capella (na capela barroca de Arroios, Vila Real), onde será possível comprar o tomate local, petiscar e degustar vinhos do Douro.





Até ao fim do mês, 18 restaurantes da região incluem nas suas cartas pratos com tomate coração de boi. Mais uma razão para se rumar este verão até Trás-os-Montes e Alto Douro.

Restaurantes aderentes:

Cais da Villa (Vila Real)

O Lagar (Torre de Moncorvo)

São Luiz by Vítor Oliveira (Quinta de São Luiz, Tabuaço)

Toca da Raposa (São João da Pesqueira)

DOC (Armamar)

Chaxoila (Vila Real)

Quinta da Pacheca (Lamego)

Seixo by Vasco Coelho Santos (Quinta do Seixo, Tabuaço)

Família Geadas Bistrô Terrace (Quinta do Tedo, Armamar)

Taberna do Carró (Torre de Moncorvo)

Castas e Pratos (Peso da Régua)

Cantina do Ventozelo (São João da Pesqueira)

Calça Curta (Foz Tua)

Cêpa Torta (Alijó)

Quintal (Hotel Six Sense Douto Valley)

Flor de Sal (Mirandela)

Bomfim 1896 (Quinta do Bomfim, Pinhão)

Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira)

Mais informações: facebook.com/TomateDouro