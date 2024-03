Dois dias de experiências à volta do vinho, na Quinta da Pacheca

Almoçar entre vinhas, ser enólogo por algumas horas e desenhar um rótulo são algumas das sugestões da Pacheca Flamour Experience, programa que celebra a classificação com cinco estrelas do Wine House Hotel, em Lamego, no Alto Douro.

Quando se começa a sentir o cheiro a lareira a sair do meio das vinhas, percebe-se que se está a chegar ao local onde se vai realizar um almoço muito especial. Carlos Pires, chef da Quinta da Pacheca há dez anos, está à volta dos potes de ferro de onde saem os aromas tradicionais durienses.

Este momento é o culminar de uma manhã passada a passear de jipe, onde se fica a conhecer a propriedade da Quinta da Pacheca, que desde há uma década começou a apostar no enoturismo, não descurando a produção de vinhos, que já ali se fazem desde, pelo menos, meados do século XVIII.

Nos últimos anos, muito mudou na Pacheca, que agora integra o grupo Terras & Terroir (que tem já várias unidades de enoturismo, também no Alentejo e no Dão). Ao Wine House Hotel, pequeno hotel boutique original, acrescentaram-se pipas que são quartos (os Wine Barrels) e construiu-se uma nova ala para aumentar a capacidade do hotel e incluir um spa.

Nesta Pacheca Flamour Experience dá-se a conhecer várias experiências de enoturismo que a Quinta proporciona, ao mesmo tempo que se apresenta o espaço como algo em constante evolução. Um exemplo disso é o Pacheca Nature, projeto que está a ver crescer uma horta de ervas aromáticas e onde se irão realizar várias oficinas.

Junto ao rio estão a ser plantadas centenas de amendoeiras, romãzeiras e marmeleiros, entre outras árvores de fruto. À beira da horta biológica está a nascer um forno de ferro e um forno de lenha para mais atividades. Mas para já, juntam-se na Pacheca Flamour Experience cinco propostas, para serem realizadas em um ou dois dias: passeio de jipe com prova de vinhos e almoço, “Porto wine blender”, Winearella, um jantar com harmonização de vinhos e uma passagem pelo spa do hotel.

ALMOÇO REGIONAL

Natural do nordeste transmontano, há muito que o chef Carlos Pires se habituou aos ares e sabores do Douro. Para este almoço entre vinhas, prepara a comida em potes de ferro, no calor da lenha. A ementa poderá passar por uma bola de bacalhau, caldo de cebola, pão na brasa com azeite da Pacheca, milhos com carne em vinha de alhos, enchidos na brasa e leite-creme. Para acompanhar estão algumas referências da casa.

WINE BLENDING

Maria Serpa Pimentel, enóloga da Quinta da Pacheca, guia os participantes na experiência de elaborar um blend de Porto tawny. Para isso, começa por explicar o que é e como se faz um Porto. Depois, distingue as duas famílias – os portos que envelhecem dentro da garrafa e que assim mantêm uma cor jovem, os ruby, e os tawny, que envelhecem em pipas de 550 litros. O desafio é preparar um blend de um tawny 30 anos.

WINEARELLA

Há vários anos que Óscar Rodrigues, escultor natural do Douro, é o artista residente na Quinta da Pacheca. No seu Atelier d’Or, propõe aos participantes que desenhem um rótulo para um vinho do Porto. Depois de o fazerem, vão pintá-lo com vinhos de tonalidades diferentes, que funcionam como aguarelas. Não é preciso saber desenhar nem pintar para se usufruir desta experiência artística.

VINEYARD SPA

O programa Cinco Estados de Tranquilidade começa com o momento Imersão, um escalda-pés em míni barricas. Segue-se a Renovação, uma esfoliação corporal, e o Brilho, um tratamento facial. No momento Refúgio, o participante entra numa banheira de hidromassagem enriquecida com um aroma de uva vermelha. A experiência termina com Tranquilidade, uma massagem que utiliza várias técnicas de relaxamento.

Quinta da Pacheca – Wine House Hotel

Rua do Relógio do Sol, 261,

Cambres, Lamego

Tel.: 254 331 229

Preço: 600 euros/ pessoa (mínimo 2 pessoas e máximo de 8. Em regime de exclusividade há um suplemento de 250 euros/pessoa)

O valor do programa não inclui a estadia.

Preço alojamento: desde 289 euros