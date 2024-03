Discover Douro, o novo portal que agrega os locais de interesse da região

Reunindo informação sobre cerca de 80 pontos de interesse espalhados pelos 19 municípios do território duriense - restaurantes, hotéis, adegas, praias fluviais, museus, trilhos, etc - a nova plataforma da CIM Douro dá palco aos encantos ecléticos da região em formato site e app. Também há agenda com atividades e prémios para ganhar. _links essb_displayed_top essb_share essb_template_dark-retina essb_1791560141 essb_width_flex essb_links_center print-no" id="essb_displayed_top_1791560141" data-essb-postid="1071391" data-essb-position="top" data-essb-button-style="icon" data-essb-template="dark-retina" data-essb-counter-pos="hidden" data-essb-url="https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/discover-douro-o-novo-portal-que-agrega-os-locais-de-interesse-da-regiao/1071391/" data-essb-twitter-url="https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/discover-douro-o-novo-portal-que-agrega-os-locais-de-interesse-da-regiao/1071391/" data-essb-instance="1791560141">

Chama-se Discover Douro e nasce para divulgar e agregar os vários encantos do território duriense, que se espalha ao longo de 19 municípios. Ao todo, a nova plataforma da CIM Douro (Comunidade Intermunicipal do Douro) reúne informação sobre cerca de 80 pontos de interesse, de caráter eclético, numa lista que vai sendo atualizada de forma frequente: dos restaurantes aos hotéis de charme e casas de campo, sem esquecer as adegas e restante oferta de enoturismo, igrejas e capelas, praias fluviais, piscinas e zonas ribeirinhas, núcleos museológicos, sugestões de trilhos, passeios de barco e parques de aventura para toda a família.

O portal, disponível em formato website e em app, já está disponível e dá continuidade à iniciativa Passaporte Douro. Na prática, cada visitante pode “carimbar” de forma virtual os pontos de interesse que visita e, quando atingir um local de visita em cada um dos 19 municípios do Douro, tem acesso a prémios exclusivos: um diploma e uma garrafa de vinho do Porto.

Além de cada um poder pesquisar estes pontos de interesse de forma autónoma e interativa, e criar a sua própria rota para uma viagem ou escapadinha, o Discover Douro também tem sugestões já feitas de antemão com roteiros, durante um determinado número de dias de visita. Além disso, há uma parte do site e app dedicada à agenda, com a lista de atividades futuras que vão decorrer pelo território, como é o caso do Foz Côa Douro Trail Adventure (em Vila Nova de Foz Côa), da Feira do Folar e dos Produtos da Terra (Carrazeda de Ansiães) ou do Festival de Percursos Pedestres (Alijó), por exemplo.

“Este era um desejo antigo e que já fazia falta. Temos uma região magnífica, única, distinta, atrativa. Em tempos, cada um trabalhava por si. Com a CIM Douro, conseguimos começar a trilhar um caminho único com todos. Queremos que seja mais fácil ir ao Douro através da Discover Douro, está lá tudo”, explica Luís Machado, vice-presidente da CIM Douro, durante a apresentação da plataforma, que decorreu no Manja Marvila com degustação de produtos endógenos da região e de um arroz de enchidos de Lamego e grelos pelas mãos do chef Nuno Matos, que já trabalhou no Six Senses Douro Valley.

“Sendo uma região com uma dimensão grande e assimétrica, sentíamos que os nossos turistas percebiam que havia mais coisas que não conseguiam visitar. Queremos que, com o portal, as pessoas se sintam confortáveis na visita e seguras na resposta”, acrescenta o vice-presidente da CIM Douro. Sobre os encantos desta região, sejam humanos, naturais ou patrimoniais, não duvida: “No Douro, as pessoas sabem acolher e gostam de receber, temos vinhos fantásticos com histórias geracionais, a paisagem, a gastronomia fantástica. Os visitantes sentem-se em casa quando estão no Douro, sendo de lá ou não”, diz Luís Machado. Miguel Santos, secretário executivo da CIM Douro, frisa: “O Douro tem uma notoriedade grande, mas apenas 6% dos turistas que aterram no Porto vão à nossa região. O nosso objetivo, nos próximos anos, é duplicar, pelo menos, esse número de visitantes”.

O vídeo promocional do projeto pode ser visto aqui.

