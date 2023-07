De branco, azul ou cor de rosa: festas de verão animam Algarve e Madeira

As regiões do Algarve e Madeira contam este verão com várias festas e espaços de diversão a cargo de hotéis de cinco estrelas. A sul, tudo acontece no Vila Vita Parc, em Armação de Pêra, e na Madeira, no Reid’s Palace, no Funchal.



Algarve

Julho e Agosto

Nos dias 8 e 29 de agosto, o areal da praia de Armação de Pêra, no Algarve, volta a receber a Blue & White Party organizada pelo hotel Vila Vita Parc. A festa, aberta ao público, vai decorrer das 21h30 às 04h na esplanada e no areal adjacente ao Praia Dourada, um dos restaurantes de praia do resort. Quem quiser poderá jantar por lá, tendo à sua espera mexilhões com malagueta, coentros, leite de coco e pão de limão tostado; e gambas gigantes, arroz negro com manga e molho jamaicano. Ou, em alternativa, sushi e pokés confecionados com o peixe fresco que chega de perto.

Para beber haverá cocktails originais, que o resort desvenda em comunicado. Um deles será o Spicy Pineapple (com tequila Curado, ananás, damasco, jalapeños, lima e togarashi) e outro o Miss Ginger (gin Raw Cherry Blossom, frutos vermelhos, lima e ginger beer). Além destas festas, durante as sextas e sábados de julho e agosto o hotel tem uma discoteca das 21h30 às 02h30 (aberta também a não-hóspedes) com os DJs Deelight, G Rod, Pedro Carrilho e Henri Josh. Quem jantar em qualquer um dos restaurantes do resort tem acesso ao V-Club, que anima depois das 23h.

Madeira

Julho

No próximo dia 22 de julho (sábado), o Reid’s Palace, no Funchal, acolhe a primeira edição da Pink Party no terraço da piscina. Neste evento – que vem substituir a tradicional festa de branco -, os participantes são convidados a vestir roupa cor-de-rosa, em honra do tom da fachada deste hotel centenário. A acompanhar haverá vinho rosé Whispering Angel. Já o jantar buffet será animado pela banda de Bossa Nova Samambaia e contará com várias performances do grupo “Gravity Live”, que viajará de Manchester até ao Funchal. De seguida, a pista de dança ficará a cargo do DJ Óscar, natural da Madeira. O programa começa às 19h30.

O menu está a cargo do chef Luís Pestana, que preparou uma variedade de opções frias e quentes, estações de showcooking com referências dos vários restaurantes do hotel, bem como uma seleção de sobremesas preparadas pelo chef Pedro Mato. O vinho rosé Whispering Angel será servido durante todo o evento, a par de outros vinhos selecionados pelo sommelier do hotel. Todo o cenário da festa vai ter ainda uma decoração a condizer, com flores em tons de rosa preservadas, aproveitadas da decoração da Festa da Flor, que decorreu em maio no Funchal. A festa tem o valor de 120 euros/pessoa, com bebidas, e termina às 24h.