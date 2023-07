Dança, acrobacias e circo contemporâneo agitam quatro cidades do Minho

As cidades de Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão recebem, entre hoje e sábado, o festival internacional de circo contemporâneo Vaudeville Rendez-Vous, com um total de 11 espetáculos e 28 récitas.

A edição deste ano do Festival Vaudeville Rendez-Vous vai contar com uma estreia absoluta da companhia portuguesa Radar 360º, na quinta-feira, e quatro estreias portuguesas de produções vindas de França, Espanha e Bélgica, num total de 11 espetáculos de circo contemporâneo. Às mais de duas dezenas de apresentações, que irão acontecer nas ruas das quatro cidades, juntam-se oficinas de formação e um programa paralelo dedicado a artistas, estudantes e agentes culturais portugueses e estrangeiros.

No primeiro dia, as cidades acolhem o Laboratório de Malabarismo, com Hugo Maciel (Guimarães), “Princípios dos Aéreos”, com Sage Bachtler Cushman (Braga) e “Movimentado”, de André Araújo (Barcelos). Quando da apresentação desta nona edição do festival, em junho, os responsáveis pela organização, Bruno Martins e Cláudia Berkeley, do Teatro da Didascália, sublinharam que o Vaudeville Rendez-Vous tem por objetivo, “através do circo e das artes de rua”, pensar “o estado do Mundo”.

Na edição deste ano, o Teatro da Didascália apostou, para os conteúdos programáticos, na reescrita de uma série de espetáculos que passaram pela iniciativa em edições anteriores e noutros contextos da programação nacional. “A edição de 2023 ficará, assim, marcada pelo revisitar de várias obras que são o culminar de processos de reflexão de vários artistas e companhias. Exemplo disso é a estreia absoluta do espetáculo ‘Solos a 180º’ – da companhia portuguesa Radar 360º -, que tem como mote para esta sua nova criação a estrutura cenográfica de um espetáculo anterior”, segundo a organização.

Esta criação nacional poderá ser vista, pela primeira vez, pelas 19:00, de 20 de julho, na Praça de Pontevedra, em Barcelos, e em 22 de julho, às 11:00, no Jardim do Museu dos Biscainhos, em Braga.

Destaque ainda para estreias nacionais de produções francesas, espanholas e belgas. A companhia francesa Le Doux Supplice vai apresentar o espetáculo “En Attendant Le Grand Soir”, “que promete desafiar a própria gravidade, revelando momentos de dança e acrobacia”. Esta atuação está marcada para as 22:00, de 19 de julho, no Largo do Pópulo, em Braga, e para 22 de julho, na Praça D. Maria II, em Famalicão.

De Espanha vem “Runa” – uma criação da companhia Cia 104 de Amer Kabbani – “que, entre ruínas de um Mundo em Chamas, surge em cena como testemunha de um necessário processo de reconstrução pessoal e coletiva”. “Runa” pode ser vista às 22:00, de 20 de julho, no pátio do Paço dos Duques de Guimarães, em Guimarães, e à mesma hora, no dia seguinte, no Polidesportivo da Quinta do Aparício, em Barcelos.

Também vindo de Espanha, Manolo Alcântara irá dar a conhecer “Maña”, “um espetáculo em que o conceito é o engenho e irá ‘carregar o coração na manga’ desde o início”. A criação estreia-se pelas 22:00, de 20 de julho, na Praça Municipal de Braga, passando pela Praça D. Maria II, em Famalicão, às 22:00, de 21 de julho e, no dia seguinte, à mesma hora, pode ser vista na Plataforma das Artes e da Criatividade, em Guimarães.

“Grasshopers”, da companhia belga Circus Kaoten, poderá ser vista em 20 de julho, em Guimarães, no dia seguinte em Braga e, em 22 de julho, em Famalicão. Todas as apresentações têm entrada livre.

A nona edição do festival inclui ainda com a realização de quatro oficinas de formação – entre terça-feira (dia 18) e quinta-feira (dia 20) – que têm como intuito partilhar, junto de um público com maior ou menor experiência, os princípios basilares do circo contemporâneo e disciplinas inerentes. Os interessados dispõem de uma oferta variada, desde um workshop de dança a oficinas de malabarismo, passando pela arte do trapezismo. A participação é gratuita e está sujeita a inscrição através de um formulário próprio.