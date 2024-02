Da Noite da Matrafona aos 17 carros alegóricos, como será o Carnaval em Sines

Carnaval de Sines vai contar com três desfiles, entre domingo e terça-feira, volta a apostar na animação dos habituais foliões, grupos de samba e carros alegóricos e, este ano, apresenta como novidade uma aplicação móvel.

O lançamento de uma aplicação móvel para “android e IOS”, onde é possível consultar o programa do Carnaval, a sua história desde a criação e aceder à venda de bilhetes online é a principal novidade deste ano, avançou a organização. “Esta aplicação permite que as pessoas possam ver quem são os cerca de 30 grupos [de samba e foliões], como nasceram, o alinhamento” durante os desfiles carnavalescos “e o que cada grupo significa”, disse à agência Lusa Rui Encarnação, presidente da Associação de Carnaval de Sines, no distrito de Setúbal. A adesão a esta aplicação “está a ser um sucesso” junto da população, tendo já sido efetuados “centenas de downloads”, adiantou.

Com um orçamento de cerca de 180 mil euros, o Carnaval de Sines vai contar com a participação de 17 carros alegóricos, cerca de 30 formações, entre escolas de samba, grupos alegóricos e foliões, “mais cinco do que em 2023”, e “entre 2.000 a 2.500” participantes. “O nosso maior destaque vai para a noite de segunda-feira por ser o primeiro carnaval iluminado do país. Toda a emblemática em torno desta festa noturna promete muita animação”, realçou.

À Lusa, Rui Encarnação revelou que “são esperados 50 mil visitantes” para os cinco dias das festividades carnavalescas e acrescentou que, durante os desfiles, não faltará a habitual “sátira política”. “Desde o Reino Místico do Dragão, até à sátira política com o primeiro-ministro, António Costa, passando pelo Festival Músicas do Mundo, histórias medievais e super-heróis, de tudo um pouco se vai ver na avenida”, desvendou.

De acordo com a organização, o desfile do Carnaval dos Pequeninos, previsto para esta sexta-feira, foi alterado para dia 16 deste mês devido às condições meteorológicas. No entanto, a festa arranca, às 22h, com a tradicional Noite da Matrafona, organizado pelo grupo Ferro & Fogo, com a promessa de uma noite bastante animada pelas “centenas de pessoas vestidas a rigor” nas ruas do centro histórico de Sines.

Este ano, no Centro de Artes de Sines, está patente “uma pequena exposição” dedicada ao Carnaval onde estão expostos “adereços, fatos, peças dos carros, iluminação e um bocadinho da sátira” que é explorada pelos grupos foliões. Além dos desfiles carnavalescos diurnos, no domingo e terça-feira, às 15h30, e noturno, na segunda-feira, às 21h, o programa do Carnaval de Sines inclui “festas diárias” em vários locais da cidade do litoral alentejano.

No sábado, pela manhã, os reis do Carnaval de Sines são apresentados à população com um desfile pelas principais ruas do centro histórico, seguindo-se um Baile de Máscaras Sénior durante a tarde, no Pavilhão da Junta de Freguesia de Sines. A noite prolonga-se com o Baile Eletrónico “Até de Manhã”, no Pavilhão Municipal dos Desportos, com vários dj. As noites de sábado, domingo, segunda e terça-feira terminam com o “Baile de Carnaval”, no Pavilhão Municipal. Na quarta-feira, a festa chega ao fim com o tradicional “Enterro do Entrudo”.