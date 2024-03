Cinco ideias para celebrar o Dia do Pai e a quadra pascal

As celebrações de março estão a chegar e com elas muitas propostas para comer. Há brunchs e menus especiais para descobrir no Porto e em Lisboa. No Algarve, um estrela Michelin regressa com novo menu.

Brunch e insufláveis ao domingo

Uma forma de celebrar o Dia do Pai pode envolver o Family Brunch dominical no Sheraton Lisboa. A refeição é servida entre as 12.30 e as 15 horas e contém, por exemplo, míni empadas, quiches, croquetes, panquecas, gelados, saladas, charcutaria, bruschetta com ovos escalfados, abacate e molho holandês, míni hambúrgueres, creme de legumes bio, tarte crumble de maçã e pudim de caramelo (59 euros para adultos e maiores de 13; metade do preço para crianças dos três aos 12 anos). Quase em simultâneo (das 10.30 às 15 horas) corre o Sheratoon by Playbus, uma zona infantil com quatro insufláveis, piscina de bolas, zona de Legos e um canto dedicado a pinturas. Além disso, nos domingos de 17 e 24 de março, sorteia-se um cabaz com “produtos gastronómicos nacionais premium”. Reservas em sheratonlisboaofertas.com

Cinco dias de atividades para várias gerações

Os múltiplos espaços do World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, celebram a Páscoa com atividades entre 28 de março e 1 de abril. O Museu do Chocolate serve uma Caça ao Chocolate. Também para o público mais jovem acontece a oficina de culinária “Chocolatinhos” no Street Market – de 29 de março a 1 de abril, início às 10.30, 14.30, 16 e 17.30 horas; 20 euros. Há ainda mostra de ovos da Páscoa no café Suspiro e zona de animação infantil na Lemon Plaza. Nos restaurantes do WOW: brunch no VP (de 29 a 1, das 10.30 às 18 horas; 18 euros); leitão assado à moda da Bairrada no T&C a 31; bacalhau abençoado no Golden Catch; vitela assada lentamente no forno no PIP; cabrito assado a baixa temperatura no Barão Fladgate. Por fim, The Wine School promove uma oficina de harmonização de vinhos e chocolates na tarde do dia 30.

Menu de Páscoa na Casa da Companhia

De 24 a 31 de março, a Páscoa é celebrada na Casa da Companhia, na Rua das Flores, Porto, com um

menu especial, inspirado em sabores tradicionais. A viagem gastronómica proposta pelo chef Pedro Garrido

inicia-se com o míni folar de polvo com chutney de pimentos assados como entrada. Segue-se o prato principal, com duas opções: lombinhos de bacalhau com fricassé de camarão e puré de couve-flor, aromatizado com chouriço de Lamego; ou o cabritinho assado com batatas à padeiro. Nas sobremesas, as escolhas dividem-se entre o leite-creme frito com morangos macerados em vinagre de xerez e frutos secos ou o tradicional pão de ló de Ovar. O menu de Páscoa tem o custo de 48 euros por pessoa, sem bebidas incluídas, e está disponível ao almoço, das 12.30 às 15.30 horas, e ao jantar, entre as 19 e as 23 horas. Os preços de alojamento começam nos 218 euros. Reservas: 229 761 020, [email protected]

Intercontinental Lisbon tem brunch para o Dia do Pai

A 17 de março, das 12 às 16 horas, estarão disponíveis propostas doces e salgadas no brunch do InterContinental Lisbon. Destas últimas, destaque-se a sanduíche com “pulled smoked BBQ porc cheeks” (bochechas de porco fumadas) em bolo lêvedo, maionese de tomilho, limão, trufa e cornichons; e a opção vegetariana, wrap de espinafres, abóbora assada, pimentos de Padrón e molho tzaziki. Quanto aos doces, haverá cheesecake de Oreo, bolachas de chocolate e alperce e pudim Abade de Priscos, bombocas de manga ou lima e iogurte grego com ananás marinado e gel de limão e tomilho. Panquecas, crepes e waffles também não faltarão. Estarão disponíveis jogos na Playing Corner, e pinturas faciais. O preço é de 48 euros, sendo que as crianças até aos 12 anos têm 50 por cento de desconto. Reservas pelo telefone 213 818 700

Mar algarvio no novo menu do Al Sud

Alguns dias depois de ter renovado a sua estrela Michelin (terceira consecutiva), o “fine dining” Al Sud, do resort Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, reabriu portas. Louis Anjos apresenta mais uma temporada gastronómica em que se destacam os sabores do mar, recuperando o receituário tradicional algarvio. O chef revisita algumas das suas criações mais icónicas, como a lula com alcagoita e o atum com ostra da Ria de Alvor. Quanto a novidades, há salmonete com xerém de tomate, ou alfarroba com folha de figueira, entre outros pratos. O Al Sud funciona de quarta-feira a sábado, e a partir de abril abrirá portas também à terça, sendo que o menu de degustação tem o preço de 175 euros e a harmonização com vinhos 95 euros. Reservas pelo email [email protected]