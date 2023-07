Chefs Michelin descem ao Algarve para ciclo de jantares intimistas

Iniciativa Chef’s Table, realizada pelo resort Pine Cliffs, em Albufeira, começou dia 20 de julho e termina no dia 10 de agosto com quatro jantares assinados por chefs de vários pontos do país. A ideia é promover a gastronomia portuguesa.



Depois de André Cruz, do restaurante Feitoria (1* Michelin), ter cozinhado o menu do primeiro jantar – que decorreu a 20 de julho naquele hotel algarvio – será a vez de Diogo Rocha, do Mesa de Lemos (1* Michelin), Alexandre Silva, do LOCO (1* Michelin) e Rui Paula (2* Michelin) vestirem o papel de anfitriões da segunda edição da Chef’s Table, o principal evento gastronómico do resort Pine Cliff’s, em Albufeira.

O evento decorre no pátio ao ar livre do MIMO, um espaço acessível a todos e que promove a portugalidade, com enfoque nos produtos e tradições algarvias. “É um jantar intimista, em que os chefs dão as boas-vindas aos clientes e há também uma breve apresentação dos vinhos do produtor convidado nessa noite”, explica Dálio Calado, diretor executivo de comidas e bebidas do grupo UIP, proprietário do hotel.









Os jantares acontecem sempre às quintas-feiras. Diogo Rocha irá cozinhar na noite de 27 julho, Alexandre Silva no dia 3 de agosto e o chef Rui Paula este ano encerra a iniciativa no dia 10. Cada jantar terá cerca de 25 a 30 lugares disponíveis, sendo que o de Rui Paula já se encontra esgotado a esta data, fruto da procura por parte de um público sobretudo oriundo do norte, que faz questão de estar com o chef.

Cada chef convidado irá trabalhar ao vivo na cozinha aberta do MIMO, coordenado com a equipa de cozinha residente. Trata-se de um menu de seis momentos, com harmonização vínica incluída (195 euros/pessoa), uma experiência desenhada para durar cerca de três horas, com início às 20h. Informações e reservas encontram-se disponíveis no website do evento.

O Chef’s Table, no entanto, não se esgota nestas quatro sessões. Dálio Calado lembra que é uma iniciativa que decorre todo o ano no período de funcionamento do MIMO, entre abril e outubro, com jantares servidos todas as quintas-feiras. Após o término dos quatro jantares com chefs portugueses convidados, a intenção do hotel é estender a iniciativa a partir de setembro, com um jantar por mês.