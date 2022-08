O Mimo junta loja, cafetaria, tapas e workshops inspirados no Algarve

O novo espaço MIMO, no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, no Algarve, está aberto a não-hóspedes e tem uma mão-cheia de novidades, desde aulas de culinária a petiscos e vinhos, num pátio acolhedor.

À hora marcada, a chef Joana Apolónia já tem tudo pronto para iniciar o workshop “Ícones do Brunch”, no novo MIMO Algarve, no Pine Cliffs Resort. Sobre a bancada de cozinha estão já os tomates, abacates, ovos, fatias de pão e demais ingredientes necessários para a confeção de um brunch completo, assim como os utensílios de cozinha, e na bancada ao lado, as panelas estão prontas para serem aquecidas.

As aulas gastronómicas ensinam também a fazer pastelaria, pratos vegetais e de bacalhau e cataplana algarvia – além de limonadas, no caso das famílias – e estão abertas a participantes de todas as idades (as crianças até aos 14 anos devem ser acompanhadas por um adulto), tendo placas de vitrocerâmica, mais seguras. Para os adultos, há provas de vinhos e cervejas regionais e vinho do Porto, por exemplo.

Enquanto a chef Joana coordena os aspirantes a cozinheiros, com pitadas de humor aqui e ali, são dadas a conhecer algumas das tradições e produtos algarvios; e Olga Berehova, “outlet manager” do MIMO, recebe quem entra neste espaço revestido de branco, e que é também cafetaria e loja. Ao balcão, vende-se pastelaria francesa da Eric Kayser (financiers, croissants, éclairs, por exemplo), bolachas e diversos cafés.

Já a loja gourmet aposta em produtos da marca própria Vale do Freixo, uma quinta da família do hotel: compotas, mel, chás, figos e azeite, assim como vinhos (branco, tinto, rosé e espumante). Este ano foi também lançada a primeira cerveja artesanal com chancela Pine Cliffs, uma parceria com o produtor lagoense Dos Santos que resultou na Falésia, com quatro estilos diferentes: Pilsner, Amber Ale, IPA e Stout.

Sabonetes, sais de banho, produtos para cuidar do corpo e do rosto; loiças de barro feitas por artistas que trabalham com a Casa Cubista (Olhão); cestas de piquenique; panos de cozinha; e aventais são produtos que também se vendem neste espaço. “O objetivo do MIMO Algarve é oferecer experiências para além da piscina e da praia, com foco nos produtos do Algarve”, explica Dálio Calado, diretor de “F&B”.

A mais recente novidade a dar vida ao Pátio dos Limoeiros – e acessível também a quem não está hospedado no hotel – é o Wine & Tapas, um restaurante com 60 lugares ao ar livre e onde petiscos como tibornas, lulas recheadas e chouriço assado em aguardente de medronho casam com vinhos algarvios. O Wine & Tapas funciona de terça-feira a sábado, das 18h30 às 22h30, e tem música ambiente.