Casal Mistério: o aniversário, o novo livro e uma receita

Uma refeição desconsolada de salmão gerou um blogue premiado de crítica anónima, e com ele surgiram outros projetos, entre os quais livros. Para assinalar os dez anos de existência do Casal Mistério, aí está mais um.

Ele e Ela. Assim se apresentam os elementos do Casal Mistério, projeto nascido, há uma década, na sequência de uma refeição desconsolada. Em fins de 2013, um prato de “salmão seco e sem graça” que lhes foi servido levou à criação de um blogue de crítica anónima, focado nas suas experiências em restaurantes e hotéis. A esse blogue premiado foram-se juntando outros projetos, entre eles um canal de vídeos online, um podcast (“Favas contadas”, acerca da história da comida) e vários livros. E é dos três primeiros títulos, editados entre 2016 e 2019, que saem as receitas reunidas na obra mais recente. Chama-se “Casal Mistério 10 anos – 70 receitas, 20 novas dicas”, e é uma espécie de “best-of”.

Na nova publicação, cabem receitas de sobremesas, pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares, ordenadas em capítulos consoante as horas do dia (incluindo a “hora da desgraça”), e atribuídas, ora a Ele, ora a Ela. Antes de indicar os ingredientes e o modo de preparação de cada uma, surge um texto introdutório. E o tom é, invariavelmente, bem humorado. “Aviso sério: se está de dieta, não leia esta receita. Fuja. Vá contar calorias para o Clube das Lingrinhas e Magrinhas”, escreve Ela, sobre os minicroissants com Nutella (página 21). “Esta receita é mais fácil do que encontrar um prédio em obras em Lisboa”, diz Ele, enquanto ensina a fazer rolo de espinafres com recheio de atum e iogurte grego (página 56). Mais? “Cá em casa, um bolo de chocolate desaparece ao mesmo ritmo a que Marcelo Rebelo de Sousa tira selfies” (Ele outra vez, na página 130).





Por fim, os autores deixam dicas para evitar o desperdício alimentar e poupar tempo na cozinha. Mostram como reaproveitar sobras de café ou requentar arroz da véspera, mas também revelam truques para descascar pimento assado sem queimar os dedos, ou para eliminar o cheiro de fritos em casa.

Casal Mistério 10 anos – 70 receitas, 20 novas dicas”, de Casal Mistério

Manuscrito editora

200 páginas

PVP: 17,90 euros

Uma receita do livro (por Ela)

Ovos mexidos com curgete ralada

Ingredientes (para quatro pessoas):

2 curgetes médias

1 colher de sopa de azeite extra virgem

1 ou 2 dentes de alho picados (opcional)

Flor de sal

Pimenta moída no momento

6 ovos

2 colheres de sopa de leite magro

2 colheres de sopa de cebolinho picado

1 abacate médio, em cubos ou fatiado, para guarnecer (opcional)

Preparação:

Lavar bem as curgetes. Depois, ralá-las nos buracos mais largos de um ralador. Aquecer o azeite numa frigideira antiaderente e saltear o alho durante uns segundos. Acrescentar as curgetes e continuar a saltear durante mais 3 minutos. Temperar com flor de sal e pimenta. Nesta altura, já se deve ter os ovos batidos, misturados com o leite e o cebolinho e temperados com um pouco de flor de sal e pimenta. Juntar os ovos à curgete, com o lume no médio. Mexer bem. Antes de começarem a secar, desligar o lume e passar tudo para uma travessa — senão os ovos vão continuar a cozinhar. Servir com o abacate cortado em fatias por cima.