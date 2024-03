BTL 2024: Pampilhosa da Serra lança escapadinhas para ver “um dos céus mais brilhantes do mundo”

Natureza, aldeias "genuínas", o abrigo de três serras, "um dos céus mais brilhantes do mundo para contemplar" e "um dos lugares mais pacíficos do universo". Pampilhosa da Serra, um dos territórios em destaque no último dia da BTL, lança três pacotes de escapadinhas para 2024 com a nova campanha "À luz das estrelas".

É um dos epicentros do projeto DarkSky Aldeias do Xisto, certificado pela Starlight Tourism Destination e pela Fundação Starlight do Instituto de Astrofísica das Canárias, conhecido e procurado pelo seu céu limpo e escuro, e quer reforçar o seu posicionamento enquanto destino de astroturismo e de turismo de natureza. Tido como um dos principais observatórios naturais do país, Pampilhosa da Serra acaba de lançar a campanha “À luz das estrelas”, uma série de três pacotes diferentes de escapadinhas que somam alojamento, restauração e atividades turísticas.

A iniciativa, que tem pontos de visita e interesse não apenas na própria vila mas pelas 109 aldeias espalhadas pelo município, situado no distrito de Coimbra, foi apresentada este domingo na BTL, no último dia da maior feira de turismo e viagens, que decorreu na FIL, no Parque das Nações. “Entre o céu e a serra, há muito para revelar. Na Pampilhosa da Serra, há natureza em estado puro, que nos envolve por todo o lado. É um território singular com aldeias genuínas e um ambiente rural inigualável”, explicou Rui Simão, vereador da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, que define como “um dos lugares mais pacíficos do universo” e como tendo “um dos céus mais brilhantes do mundo para contemplar”.

A contribuir para isso estão várias condições favoráveis. “Por causa do povoamento disperso, do facto de ter poucas luzes, o que destaca o brilho do céu, e por estar protegida pelas cadeias montanhosas da Serra da Estrela, do Açor e da Lousã”, acrescentou o vereador, mencionando ainda o trabalho, de mais de uma década, feito no Observatório Espacial de Pampilhosa da Serra, na freguesia de Fajão. “Ciência e turismo andam de mãos dadas”, frisa Rui Simão.

No pacote Escapadinha Seleção (a mais completa dos três programas, por 400 euros), inclui-se duas noites de alojamento para duas pessoas em turismos rurais locais, dois jantares em restaurantes aderentes e um almoço em formato piquenique, em que se foca a gastronomia serrana. Além disso, há duas atividades grátis para fazer: a diurna tem caminhada guiada, ateliê de filhó ou tiro com arco, rapel e canoagem; a noturna tem caminhada guiada ou canoagem noturna, observação astronómica, sessão fotográfica noturna e ceia de final de noite. A reserva pode ser feita em pampilhosadaserra.pt, tal como os restantes pacotes, a Escapadinha Descoberta e a Fuga Estelar, mais curtas e baratas.

Na mesma plataforma online, também se podem adquirir vouchers de ofertas turísticas do concelho, no valor de 25 euros, para oferecer a alguém. Num território que tem no turismo de natureza um dos seus principais aliados, é também possível neste site inscrever-se no Walking Weekend 24, que decorre em Pampilhosa da Serra entre os dias 17 e 18 de maio, para os amantes de caminhadas.