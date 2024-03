Alentejo e Ribatejo ganham portal com centenas de percursos pedestres e cicláveis

Nova plataforma Alentejo & Ribatejo Outdoor agrega, num único website, a oferta pedestre e ciclável daqueles dois destinos, com informações estruturadas e detalhadas.



A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo lançou o novo portal Alentejo & Ribatejo Outdoor, uma plataforma que agrega a oferta de circuitos pedestres e ciclcáveis dos dois destinos: cerca de 130 percursos pedestres e mais de 140 percursos de bicicleta (BTT, ciclismo de estrada, gravel e cicloturismo).

Na lista incluem-se desde os Caminhos de Santiago e respetivas etapas que atravessam os territórios alentejanos e ribatejanos, assim como a localização dos Centros Cyclin’Portugal para apoio aos ciclitas. O portal permite ainda descarregar e navegar nas aplicações Caminhos de Santiago, Responsible Trails e Outdooractive.

Para quem pretende visitar a natureza do Alentejo e Ribatejo, o portal agrega ainda diferentes opções desenvolvidas pelas entidades gestoras, nomeadamente a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Rota Vicentina, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e os seus municípios.

“Através do portal do mundo outdoor do Alentejo e Ribatejo os visitantes poderão, assim, alcançar as melhores experiências ao ar livre, desde a fase da inspiração da visita, exploração e escolha, identificação dos seus pontos de interesse e alojamentos bike friendly de forma georreferenciada”, lê-se em comunicado.

A plataforma foi pensada de forma a permitir que os “utilizadores planeiem a aventura de natureza e façam a navegação pelos percursos”, recorrendo às aplicações para smartphones.