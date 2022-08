Acampar perto da Ria Formosa (e das suas praias de areia branca)

A pouca distância do Parque Natural da Ria Formosa e respetivas praias de areia branca a perder de vista, este parque de campismo é uma boa solução para quem procura conforto e proximidade face à natureza, e à cidade de Tavira.

Há 14 anos que o Camping Ria Formosa acolhe campistas dos quatro cantos do mundo. O pai de Teresa Rossio, “apaixonado por campismo” desde que se recorda, fundou-o numa altura em que não havia tanta oferta destes equipamentos no Algarve. Hoje, é ela que o gere, com a ajuda permanente do irmão, num “paraíso” de terra que contrasta com a cidade do Barreiro, de onde saiu já lá vão 31 anos.

Este parque de campismo, único em Tavira, é membro da Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve, ocupa cinco hectares e tem 500 árvores a sombrear os alvéolos. São 220, no total, e estão pensados para acolher quem se desloca com tendas, de caravana ou autocaravana, procurando tirar uns dias de descanso junto das praias tavirenses. Existem ainda oito bungalows, já ocupados.





Quem está instalado nos alvéolos tem à disposição dois blocos de balneários com água quente e fria, cabines de duche, sanitas e lavatórios; e ainda uma estação para despejar as cassetes e águas sujas das caravanas e autocaravanas. Existe também um minimercado com comprar mercearias e produtos de higiene, e uma cafetaria com pão quente entregue todas as manhãs, e uma pequena esplanada.

No restaurante O Campista, aberto a clientes de fora do parque, o menu é variado: além de marisco (amêijoas, conquilhas, lingueirão à Bulhão Pato, entre outros) tem especialidades como cataplana de polvo com batata doce e arroz de lingueirão. Todos os dias existe um menu de almoço com pão, azeitonas, prato, bebida e café por oito euros/pessoa. O bar da piscina também serve refeições e tem animação.





PRAIA DE CABANAS DE TAVIRA

A praia de Cabanas de Tavira é constituída por uma extensa língua de areia em frente à vila, a nascente da Ilha de Tavira. A areia branca e a água amena não são, porém, o único atrativo, uma vez que o vento faz dela uma praia indicada para a prática de vela e windsurf. As concessões de praia asseguram, de resto, bares de comida e bebida, vigilância, posto médico e casas-de-banho.