A “flor de inverno” inspira programa no Parque Terra Nostra, nos Açores

O Parque Terra Nostra, em São Miguel, Açores, é casa para mais de 800 cameleiras, que florescem nesta altura do ano. Para celebrar esta flor que inspirou obras literárias, peças de teatro e óperas, o Parque e o Terra Nostra Garden Hotel, que integram a Bensaude Hotels Collection, apresentam o programa "Florescer das Camélias", até 20 de março.

O romance “A Dama das Camélias”, de Alexandre Dumas Filhos, é a base de todo um programa que inclui workshop, visita guiada, bem como a a de novos cocktails e um menu.

No workshop, a decorrer dia 2 de março, Carina Costa, engenheira agrónoma do Parque Terra Nostra, vai partilhar o seu “conhecimento profundo sobre a história, o cultivo, a propagação e os desafios fitossanitários das cameleiras”, diz-se no comunicado de imprensa. O programa de quatro horas inclui uma visita guiada ao Parque, a prova de um chá de Camellia sinensis acompanhado de produtos regionais e, ainda, a masterclass Garden to Table, com o chef Nuno Gonçalves, que no final da visita irá ensinar a preparar um prato com texturas de Camélia Japónica e uma sobremesa.

A visita guiada, dia 9 de março, será à Coleção de Camélias do Parque Terra Nostra e conduzida também por Carina Costa. Aqui, vão se revelar “segredos e curiosidades sobre a história e o cultivo desta flor tão emblemática”. A visita, com lugares limitados, inclui uma entrada no Parque para usufruir mais tarde.

No bar The Gardener, no Terra Nostra Sushi Bar e no Restaurante Terra Nostra, haverá cocktails e menus alusivos às camélias. A flor inspira ainda o Terra Nostra Wellness Place, do hotel, a criar um lifting facial com efeito anti-aging.

O Parque Terra Nostra também colabora com a Câmara Municipal da Povoação na organização de uma exposição de camélias no Pavilhão Multiusos das Furnas, que apresenta camélias cedidas pelo próprio Parque.

