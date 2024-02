A Evasões desta sexta: Hotéis para ler

A capa e os destaques da edição de 16 de fevereiro da Evasões, distribuída gratuitamente com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Há um país salpicado de hotéis e casas de turismo com marcas literárias. Entre edifícios outrora vividos por escritores, ou com bibliotecas montadas como histórias de amor em que apetece perdermo-nos. Conheça cinco preciosidades.

Restaurantes

O Serra Nossa, no Porto, tem por base os sabores tradicionais de Arouca e arredores. A carne daquela região está em evidência na carta, a que se juntam as mais económicas sugestões do dia.

Vinhos

André Herrera de Almeida chegou ao mundo do vinho movido pela fixação em fazer vinhos diferentes e identitários. Após um período de inquirição e reflexão aturada, com os touros de permeio, o enólogo deu o passo em frente e fundou a Torero Wines. Portfólio impressionante a revelar um Alentejo inteiramente novo.