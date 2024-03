A Evasões desta sexta-feira: fugas de Páscoa

Confira a capa e os destaques da Evasões que chega às bancas esta sexta-feira, grátis com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.



Tema de capa

O que têm em comum um barco para bons sonhos na Ria de Aveiro, uma quinta secular no Alto Minho, um hotel abençoado pelo estuário do Tejo, e uma fortaleza em Cascais, renovada e com vista para o Atlântico? Conheça as sugestões da Evasões para um fim de semana de Páscoa memorável. O que têm em comum um barco para bons sonhos na Ria de Aveiro, uma quinta secular no Alto Minho, um hotel abençoado pelo estuário do Tejo, e uma fortaleza em Cascais, renovada e com vista para o Atlântico? Conheça as sugestões da Evasões para um fim de semana de Páscoa memorável.

Passear

Almoçar entre vinhas, ser enólogo por algumas horas e desenhar um rótulo são algumas das sugestões da Pacheca Flamour Experience, programa que celebra a classificação com cinco estrelas do Wine House Hotel, em Lamego, no Alto Douro.

Novidades

Agora também à frente da Cantina de Ventozelo, o restaurante do Ventozelo Hotel & Quinta em São João da Pesqueira, José Guedes reforça o compromisso com produtos e receitas tradicionais da região, acompanhados pelos vinhos que expressam o terroir.

Restaurantes

É filha da primeira chef mulher do Médio Oriente e leva mais de duas décadas de cozinha. De Beirute para Lisboa, Cynthia Bitar veste os sabores típicos do Líbano com uma roupagem contemporânea no Touta, o novo inquilino da Estrela.

Revelações

O novo Mar i a Sardinha, na Baixa de Coimbra, aposta no rodízio de sardinha, carapau e cavala, a troco de 12 euros por pessoa, e tem horários flexíveis. Boas notícias para quem gosta de almoços tardios.