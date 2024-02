A Evasões desta sexta: edição especial dedicada ao Dia de S. Valentim

A capa e os destaques da edição de 9 de fevereiro da Evasões, distribuída gratuitamente com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Especial Dia dos Namorados

Saiba como celebrar São Valentim na cidade ou ao sabor da natureza, à mesa ou em hotéis de charme. A 14 de fevereiro e nos dias restantes.

Cidades

Uma degustação de ostras, um passeio de barco pela ria selvagem ao pôr-do-sol, um jantar de autor e uma noite num hotel de charme com spa e passado ligado à literatura portuguesa fazem um programa à medida da efeméride, a tirar proveito do romantismo de Aveiro.

Em Amarante, berço de artistas como Teixeira de Pascoaes, Amadeo Souza-Cardoso ou Agustina Bessa-Luís, não faltam ideias para um programa a dois. Com direito a menu surpresa, piscina aquecida e espetáculos, tudo em locais repletos de história.

Passeios

A larga dimensão do Parque Nacional da Peneda-Gerês, estendido por cinco concelhos, resulta em cenários naturais ecléticos e populares o ano inteiro. Para um passeio a dois, destacamos os encantos ao ar livre de algumas das aldeias e vilas, como Fafião, Soajo, Lindoso e Gerês.

Do alto da serra à doca dos pescadores, passando pelas adegas de Azeitão, a Arrábida, tão próxima de Lisboa, convida a um passeio a dois, rico em sabores e paisagens arrebatadoras salpicadas pelas vinhas dos incontornáveis Moscatéis.

Restaurantes

O jantar de São Valentim do Norma acontece num ambiente intimista, no coração de Guimarães, com quatro momentos retirados do menu de degustação assinado pelo chef Hugo Alves uma sobremesa criada especialmente para a data.

No ano em que se assinala um quarto de século desde a partida de Amália Rodrigues, o restaurante Eleven, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, lança um bar de sobremesas com assinatura dos chefs Joachim e Cíntia Koeper. O menu estará disponível durante fevereiro.